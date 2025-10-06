دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ِش.م.ع)، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "Univers"، الرائدة عالمياً في حلول الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) في مجال الطاقة.

وقد جرى توقيع الشراكة بين المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية وماهر شبّو، المدير التنفيذي، أوروبا من جانب "Univers"، وذلك على هامش معرض "ويتيكس 2025"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "التعاون مع شركة ’Univers‘ يمثل محطة بارزة في مسيرتنا نحو تعزيز الابتكار الرقمي لخدمة أهداف الاستدامة. فالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يسهمان في إعادة تشكيل أساليب إنتاج الطاقة وإدارتها وتحسين كفاءتها. ومن خلال توحيد خبراتنا مع ريادة ’Univers‘ العالمية، سنعزز مساهمتنا في دعم أجندة الإمارات للطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير حلول قابلة للتوسع والتطبيق في مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط".

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل "مورو" و"Univers" بشكل وثيق على استكشاف وتطبيق تقنيات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسهم في تعزيز مجالات الطاقة المتجددة والتخزين والكهرباء، إضافة إلى إدارة الطاقة في القطاعات التجارية والصناعية. وتمهّد الاتفاقية الطريق لتطبيقات مبتكرة تشمل استخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يتيح الصيانة التنبؤية وتحسين العمليات وخفض التكاليف، فضلاً عن المراقبة والتحكم الذكي في مجالات الطاقة المتجددة والتخزين لرفع مستويات الكفاءة والموثوقية. كما يشمل نطاق الشراكة إدارة الطاقة في القطاعات التجارية والصناعية، مع التركيز على مجالات مثل رفع كفاءة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، وخفض البصمة الكربونية، وتطوير الشبكات المصغرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI-driven Microgrids)، وإدارة مرونة الأنظمة.

من جهته، أكّد ماهر شبّو، المدير التنفيذي، أوروبا في شركة "Univers": "تتصدر دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط مشهد الابتكار في مجال الطاقة المتجددة. وتعكس شراكتنا مع ’مورو‘ إيماننا المشترك بأن الذكاء الاصطناعي يعدّ محفزاً أساسياً لعملية التحول في قطاع الطاقة. ومن خلال الاستفادة من خبرات ’Univers‘ العالمية في إدارة أكثر من 845 غيغاواط من الطاقة المتجددة، إلى جانب قدرات ’مورو‘ في الابتكار الرقمي، سنسرّع مسيرة المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة وذكاءً في مجال الطاقة".

وتجسّد مذكرة التفاهم الرؤية المشتركة بين "مورو" و"Univers" للإسهام بفاعلية في تحقيق رؤية دولة الإمارات بأن تصبح رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، ودعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. ومن خلال توحيد قدرات "مورو" في مجال التحول الرقمي مع خبرة "Univers" بصفتها رائدة عالمياً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للطاقة، تمثل هذه الشراكة خطوة محورية لإيجاد تكامل نوعي يسرّع وتيرة التحول في قطاع الطاقة، ويفتح آفاقاً أكثر ذكاءً وكفاءة من حيث التكلفة لخفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

