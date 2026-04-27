حلول إنترنت الأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أومنيكون تركز على اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومستدام ، بما يدعم تحقيق مبادرات الاستدامة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت أومنيكون، الشركة الإماراتية الرائدة في حلول إنترنت الأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حصولها على شهادة UL 3115 كأول شركة في دول مجلس التعاون الخليجي تنال شهادة UL 3115، وهي معيار دولي جديد صادر عن شركة UL Solutions العالمية المتخصصة في علوم السلامة التطبيقية. وتعكس هذه الشهادة قدرة أومنيكون على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق ووفق أعلى المعايير في البيئات التي تتطلب مستويات عالية من السلامة.

وقد مُنحت هذه الشهادة بعد تقييم منصة 4.0 التابعة لأومنيكون، وهي حل مركزي يدمج أجهزة إنترنت الأشياء وأنظمة إدارة المباني والتقنيات التشغيلية ضمن لوحة تحكم واحدة. وتعمل المنصة بسلاسة مع البنية التحتية القائمة، حيث توحّد أنظمة الاستشعار ولوحات الإنذار بالحريق وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وغيرها من تقنيات المباني الحيوية، بما يتيح المراقبة الآنية والتحليلات التنبؤية والأتمتة الذكية. ومن خلال دمج عمليات المباني المعقدة ضمن لوحة تحكم واحدة، تُساعد تقنية أومنيكون المؤسسات على تعزيز مستويات السلامة وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل التكاليف التشغيلية وتسريع اتخاذ قرارات المعتمدة على البيانات عبر مختلف المرافق.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد إبراهيم لاري، رئيس مجلس إدارة شركة أومنيكون، أن الحصول على شهادة UL3115، يشكل محطة بارزة في مسيرة الشركة، ويعكس التقدم المتسارع في مجال الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات". وأوضح أن هذه الشهادة تعزز موثوقية المنصة وتبرز قدرة الذكاء الاصطناعي على دعم الأنظمة الحيوية التي تحمي المباني والأصول والأفراد. وأضاف أن أومنيكون، من خلال المراقبة المركزية والتحكم الفوري والأتمتة الذكية لأنظمة مكافحة الحرائق والطاقة والمباني، تُسهم في تعزيز مرونة البنية التحتية وسلامتها وموثوقيتها في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤيتها لإرساء بيئات ذكية وآمنة ومترابطة."

يركز معيار UL 3115 على تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المستخدمة في التطبيقات الحساسة، لضمان تشغيلها بشكل موثوق وقابل للتنبؤ، ووفقًا للمعايير الدولية الصارمة. ومع تسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، يُعالج هذا المعيار المخاوف المتزايدة المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والتنظيم. وذلك من خلال إطار قابل للتدقيق يقيّم الأداء ويضمن وجود إشراف بشري مناسب طوال دورة حياة التقنية.

إلى جانب الشهادة، تلعب أومنيكون دورًا استراتيجيًا في تعزيز مرونة البنية التحتية لدولة الإمارات على المدى الطويل ورفع مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية. ومع تقدم الدولة بتحقيق طموحاتها في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي، تتيح المنصة دمج التقنيات المتقدمة بفعالية مع أنظمة المباني المعقدة، وتحويل البيانات الخام إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

كما تسهم منصة أمنيكون في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية عمليات المباني، وتقليل فترات التوقف، وتحسين استهلاك الطاقة والموارد، بما يدعم أهداف الاستدامة لدولة الإمارات، ويسهم في خفض انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد الكربوني.

ومن خلال هذا الإنجاز، تُؤكد أومنيكون التزامها بتطبيق الذكاء الاصطناعي ، والمساهمة في تطوير منظومة رقمية ذكية وآمنة ومستدامة تدعم مستقبل دولة الإمارات الاقتصادي.

لمحة عن أومنيكون

أومنيكون هي منصة للبنية التحتية الذكية، تعتمد على نظام تشغيل للمباني يوفر التحكم المركزي والذكاء التشغيلي والامتثال التنظيمي لأنظمة السلامة من الحرائق والطاقة والبنية التحتية الحيوية. تم تطوير المنصة في دولة الإمارات لتخدم الأسواق العالمية، حيث تتكامل بسلاسة مع الأنظمة القائمة لتقديم طبقة تحكم آمنة وقابلة للتوسع على مستوى المباني والمدن. توفر منصة أومنيكون تحكمًا فوريًا، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات تشغيلية مؤتمتة على مستوى المؤسسات. كما تُعد أول شركة عالمية تحصل على شهادتي UL3115 وSSRP في مجال بنية الأنظمة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

