دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الضيافة رفيعة المستوى، وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية الفاخرة والمتعددة الاستخدامات، اتفاقية امتياز مع فنادق ومنتجعات (IHG) لإطلاق فندق "غارنر™" بيوادي، وتُعد هذه الخطوة ركيزة أساسية في استراتيجية التوسع الطموحة التي تنتهجها الشركة بقلب الهند في أعقاب استحواذها الأخير على العلامة التجارية الراقية "روزا ستايز".

ستتولى "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) بالهند إدارة الفندق الذي يضم 45 غرفة، ومن المقرر افتتاحه عام 2027. على أن يوفر الفندق، الذي تطوره شركة "موديست ستركتشرز برايفت ليميتد"، غرفًا عصرية مُصممة للإقامات القصيرة والطويلة على حد سواء، مما يقدم خدمات ضيافة عالية الجودة بأسعار تنافسية.

يمثل هذا التوقيع رابع منشأة فندقية تحمل العلامة التجارية "غارنر™" في الهند، وهي علامة فندقية تحويلية من الفئة المتوسطة، تولي الأهمية لتوفير إقامات فندقية عصرية مريحة مقابل أسعار اقتصادية مناسبة.

اقتحمت شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) السوق الهندية رسميًا في الربع الأخير من عام 2025 عبر استحواذها على علامة "روزا ستايز". ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة الاستراتيجية شكلت تعزيزًا كبيرًا لحضور الشركة داخل البلاد؛ حيث باتت تدير 17 منشأة عاملة في أبرز الوجهات السياحية، منها ولاية غوا، ومدينة كاساولي، وبلدة ناينيتال السياحية، ومدينة بوشكار الهندوسية القديمة، ومدينة شيملا.

علقت "ديبيكا أرورا"، المديرة الإدارية لشركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) بالهند، قائلة: "نولي أهمية قصوى لتوسيع حضور شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) عبر شراكات استراتيجية وإدارة قوية فعالة. فبعد استحواذنا على علامة "روزا ستايز"، يتيح لنا انضمام فندق "غارنر™" بيوادي مواصلة تنويع محفظتنا بشكل أكبر لتقديم قيمة استثنائية لكل من المُلّاك والزوار الكرام. نواصل العمل بفعالية لتحديد المواقع ذات الإمكانات العالية؛ حيث يُمكن لتميزنا التشغيلي أن يحدث أثرًا فعليًا وواضحًا، بما يعزز مكانة شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) كخيار مثالي لإدارة الضيافة في المنطقة".

وفي هذا الشأن، صرح "كلاوس أسمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) بالشرق الأوسط، والهند، وجنوب شرق آسيا، قائلًا: "يعكس هذا التوقيع التزامنا الراسخ بتعزيز حضور "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) وتوسيع خبراتها الإدارية في السوق الهندية. ومن خلال إطلاق فندق "غارنر™" بيوادي، نوظّف معاييرنا التشغيلية العالمية لتلبية الطلب المتزايد على حلول توفر إقامة موثوقة وعالية الجودة في المراكز الصناعية الاستراتيجية. ونسعى من خلال ذلك إلى ضمان استفادة جميع الأصول الخاضعة لإدارتنا من خبراتنا الدولية المتراكمة على مدى عقود، بما يحقق قيمة مستدامة وعوائد قوية للمستثمرين، ويقدّم للضيوف تجربة ضيافة عالمية المستوى تتسم بالاتساق والاعتمادية".

بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال الضيافة رفيعة المستوى، ومحفظة أصول تزيد قيمتها على مليار دولار أمريكي قيد الإدارة، تواصل "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) ترسيخ حضورها عالميًا من خلال إدارة محفظة متنامية من المشاريع في أوروبا والشرق الأوسط.

تتميز المجموعة الآن بمحفظة زاخرة بشراكات مع أبرز العلامات الفندقية الرائدة عالميًا، من بينها فنادق ومنتجعات "IHG"، و"ماريوت الدولية"، وفنادق "أكور"، وفنادق "حياة"، وفنادق ومنتجعات "ويندام"، إلى جانب منظومتها الخاصة بنمط الحياة العصري التي تحتضن أكثر من 20 علامة متخصصة في عالم الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى علاماتها التجارية الخاصة بمجال الصحة والعافية، "سيرينيتي" (Serenity – The Art of Wellbeing).

تُعد "غارنر™" أحدث العلامات الفندقية التحويلية من الفئة المتوسطة التي تنضوي تحت راية مجموعة فنادق (IHG)؛ إذ توفر باقات إقامة عالية الجودة بأسعار اقتصادية مناسبة. صُمّمت فنادق "غارنر™" لتمنح الضيوف الكرام تجربة مريحة ومرنة، توازن بين السعر والجودة، لتلبّي تطلعات المسافرين الذين يفضلون القيمة والراحة على مستوى الفخامة، مع الحفاظ على أنظمة مجموعة فنادق (IHG) العالمية الراسخة. يحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بجودة الإقامة ومزايا برنامج المكافآت السخي الذي تقدّمه المجموعة، ضمن أجواء تنبض بالتفرد، مما يجعل فنادق "غارنر™" خيارًا ملائمًا يرضي مختلف الأذواق.

حول "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت":

"يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) هي شركة عالمية رائدة في تطوير وتشغيل وإدارة أصول الضيافة، تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الضيافة الفاخرة، وأكثر من مليار دولار أمريكي من الأصول قيد الإدارة. تضم محفظة الشركة شراكات مع علامات فندقية عالمية مرموقة، من بينها فنادق ومنتجعات "IHG"، و"ماريوت الدولية"، وفنادق "أكور"، وفنادق "حياة"، وفنادق ومنتجعات "ويندام"، وفنادق "يوتل"، إلى جانب شركة "بيسبوك" للمساكن وبيوت العطلات. وقد وسّعت الشركة مؤخرًا نطاق حضورها العالمي بدخول السوق الهندية عبر الاستحواذ على شركة "روزا ستايز"، مضيفةً 17 منزل عطلات في أبرز الوجهات السياحية في مختلف أنحاء الهند.

إلى جانب إدارة الفنادق، تمتلك وتدير شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" منظومة متكاملة من مفاهيم نمط الحياة العصري؛ إذ تهدف إلى تعزيز قيمة الأصول في قطاع الضيافة. وتشمل هذه المنظومة أكثر من 20 علامة متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب قسم متكامل لتجارب الصحة والعافية تقوده علامتها "سيرينيتي: فن العافية" الحائزة على جوائز مرموقة، فضلًا عن العلامات الفرعية "بيور باي سيرينيتي" و"أكتيف باي سيرينيتي". وتقدم هذه العلامات مجموعة شاملة من خدمات العلاجات الصحية، ومرافق اللياقة البدنية، والعلاجات الجمالية غير الجراحية، بالإضافة إلى مفاهيم طعام متخصصة، جميعها قائمة على الابتكار ومعايير عالمية رفيعة.

مع إرث يمتد عبر أوروبا والشرق الأوسط والهند، رسّخت "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" مكانتها من خلال التميُّز التشغيلي، والقيادة الفعالة، وبناء شبكة علاقات قوية داخل القطاع. ومن خلال تطوير مفاهيم ضيافة ناجحة والالتزام بمعايير التميُّز، تواصل الشركة كونها شريكًا مفضّلًا لدى المُلّاك والمستثمرين على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: unitedhospitality.com.

