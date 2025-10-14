الإمارات العربية المتحدة، وقّعت سفن إكس (7X)، المجموعة القابضة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، أول شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، وذلك على هامش ماركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025. وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجالات التخطيط والنشر والتشغيل والترويج للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، إلى جانب دعم مبادرات التحول نحو أساطيل صديقة للبيئة وتعزيز حلول التنقل المستدام في مختلف أنحاء الدولة، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية الرامية إلى تسريع تبني وسائل النقل النظيفة وتمكين أهداف الدولة في مجال الاستدامة، فضلاً عن دمج منصة "وين"، صندوق البريد الرقمي لدولة الإمارات، كحل رقمي آمن يتيح تعزيز تفاعل المتعاملين وقنوات التواصل وتقديم الخدمات بكفاءة.

وستدعم سفن إكس (7X)، ممثلةً بالشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN) والذراع اللوجستي إي أم أكس (EMX)، جهود شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتسريع اعتماد التنقل الكهربائي عبر إتاحة شبكتها الواسعة من فروع الخدمة والمراكز اللوجستية المنتشرة في جميع إمارات الدولة لإنشاء محطات شحن متكاملة تدعم عمليات الميل الأخير وتساهم في خفض الانبعاثات وتوسيع نطاق البنية التحتية للشحن في مواقع استراتيجية عالية الكثافة، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات المستدامة ضمن عملياتها اللوجستية وعمليات شركائها الاستراتيجيين. كما سيتعاون الطرفان في استكشاف خدمات تكاملية مبتكرة، تشمل دمج خزائن الطرود الذكية في محطات الشحن وتطوير حلول تنقل ذكية تعزز تجربة المتعاملين وترسّخ القيمة المضافة للشبكة الوطنية لشحن المركبات الكهربائية.

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزامنا الراسخ بالمضي قدمًا في مسار مستقبلي مستدام يرسّخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية. ونؤمن بأن التحول إلى أساطيل صديقة للبيئة واعتماد حلول التنقل الكهربائي يمثلان ركيزة أساسية لاستراتيجية بعيدة المدى، لا تقتصر على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات فحسب، بل تمتد لتشمل الإسهام في بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى وضع نموذج إماراتي متفرد يدمج بين الابتكار والاستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات "نحن الإمارات 2031" ومبادرة الحياد المناخي 2050."

من جانبه، قال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي لشركة UAEV: "يمثل تعاوننا مع سفن إكس (7X) محطة مهمة أخرى في مسيرة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) نحو تسريع انتقال دولة الإمارات إلى التنقل المستدام. ومن خلال دمج البنية التحتية المتقدمة لشحن المركبات الكهربائية ضمن شبكة سفن إكس (7X) المنتشرة على مستوى الدولة، نحن لا نوسع فقط نطاق الوصول للسائقين الأفراد، بل ندعم أيضًا عملية التحول نحو المركبات التجارية الكهربائية في جميع أنحاء الدولة. ويعزز هذا التعاون مساهمتنا المشتركة في تحقيق رؤية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس التزامنا ببناء مستقبل أنظف، أذكى، وأكثر ترابطاً".

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بترسيخ مكانة دولة الإمارات في ريادة مسارات التحول الأخضر، ودعم استراتيجياتها الوطنية المرتبطة بالاستدامة والحياد المناخي 2050، حيث يفتح آفاقًا أوسع لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية وتخفيض الانبعاثات الكربونية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما يسهم في تمكين المتعاملين من الاستفادة من بنية تحتية حديثة لشحن المركبات الكهربائية، وتعزيز حضور الدولة كنموذج عالمي في دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الممارسات المستدامة.

نبذة عن سفن إكس:

سفن إكس (7X) هي شركة مساهمة عامّة تابعة لجهاز الإمارات للاستثمار تتخذ من إمارة دبي في دولة الإمارات مقرًا لها، وتمارس أعمالها كمجموعة قابضة في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وتتولّى إدارة محفظة متنوعة تشمل "NXN"، الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية، و"إي أم أكس"، ذراع الخدمات اللوجستية، و"فنت إكس"، ذراع الخدمات المالية الرقمية، و"مركز الوثائق الإلكتروني"، الشركة الرائدة في حلول التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات البريدية من خلال "بريد الإمارات".

وتدعم سفن إكس التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات من خلال اعتماد الأهداف الوطنية في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والشمول المالي والتحول الرقمي، إذ تشكّل محرّكًا يضمن عالمًا دائم الحركة من قلب الإمارات السبع لتصل إلى قارات العالم السبع، عبر البحار السبعة.

نبذة عن شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية "UAEV":

تأسست شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية "UAEV"، في شهر مايو 2024 كمشروع مُشترك بين شركة الاتحاد للمياه والكهرباء (Etihad WE)، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وتهدف إلى تسريع وتيرة تحول دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التنقل المستدام من خلال بناء شبكة شحن كهربائية سريعة وسهلة الوصول تغطي جميع إمارات الدولة السبع.

كما تدعم "UAEV" الرؤية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل أخضر خالي من الانبعاثات، وتضطلع بدور رئيسي في تنفيذ السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%. ومن خلال توسيع البنية التحتية الوطنية لشحن المركبات الكهربائية، تسهم الشركة في تشجيع الأفراد والشركات على تبني انتشار استخدام السيارات الكهربائية على نطاق أوسع برين الأفراد والمؤسسات، بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي.

كما تلتزم "UAEV" بخطط نمو طويلة الأمد، وتهدف إلى تركيب أكثر من 2000 نقطة شحن تيار مستمر عالي السرعة بحلول عام 2030، بما يسهم في دفع مسيرة التحول في قطاع الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

