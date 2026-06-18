دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "إي آند الإمارات" اليوم عن إرساء عقدٍ لشريك استراتيجي في مجال البنية التحتية لتنفيذ أول شبكة اتصالات متحركة تجارية في العالم تعتمد تقنية "Giga-MIMO 256TRX" ضمن نطاق الترددات العلوي 6 جيجاهرتز (U6GHz). ومن المقرر إطلاق الشبكة تجارياً خلال النصف الثاني من العام 2026، في خطوة تمثل انتقالاً مهماً من مرحلة التحقق التقني إلى الجاهزية التجارية. كما تعزز هذه الخطوة مكانة "إي آند الإمارات" الريادية في مسيرة تطوير شبكات الجيل الخامس المتقدم، إلى جانب جهودها في إرساء الأسس الشبكية اللازمة لعصر شبكات الجيل السادس.

ويدعم هذا المشروع كذلك خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز دور الدولة في تطوير تقنيات الاتصال المستقبلية استعداداً لمرحلة توحيد المعايير العالمية للجيل السادس. كما سيسهم في توسيع استخدام «نطاق 6 جيجاهرتز الذهبي» ودعم مسار التطور طويل الأمد لشبكات "إي آند الإمارات" نحو تطبيق معايير الإطار العالمي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير شبكات الجيل السادس.

وصرّح مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في "إي آند الإمارات": «يمثل الإطلاق التجاري لتقنية "Giga-MIMO 256TRX" ضمن نطاق U6GHz خطوة محورية في مسيرة تطوير شبكات "إي آند الإمارات". وستسهم هذه التقنية في تعزيز تجربة شبكة الجيل الخامس المتقدم لعملائنا اليوم، مع إعداد البنية المعمارية اللازمة لعصر شبكات الجيل السادس مستقبلاً. كما يعكس هذا الاستثمار التزامنا بدعم طموحات دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للبنية التحتية الرقمية المتقدمة والخدمات الرقمية المستقبلية.»

ستعتمد الشبكة على نطاق الترددات U6GHz الممتد بين 6425 و6775 ميجاهرتز، بما يوفر عرض نطاق ترددي يصل إلى 350 ميجاهرتز. وسيتم دمج ذلك مع تقنية "Giga-MIMO 256TRX" التي تعزز قدرات الهوائيات في كل موقع مقارنةً بالتكوينات القياسية لشبكات الجيل الخامس المعتمدة على تقنية 64TRX. وينتج عن ذلك زيادة كبيرة في سعة الشبكة وتحسين دقة توجيه الإشارات، إضافةً إلى تعزيز إدارة التداخلات وتوفير تجربة أفضل للمستخدمين في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية للحركة المرورية الرقمية.

وصُممت هذه التقنية لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 جيجابت في الثانية للتنزيل و1 جيجابت في الثانية للتحميل. كما تساعد قدراتها المتقدمة في توجيه الإشارات على معالجة تحديات التغطية المرتبطة عادةً باستخدام نطاقات الترددات الأعلى، بما يدعم تحقيق مستويات تغطية مماثلة لتلك المتوفرة حالياً في مواقع نطاق (C-band) بتردد 3.5 جيجاهرتز.

ومن خلال نقل تقنية "U6GHz 256TRX Giga-MIMO" من مرحلة التحقق التقني إلى النشر التجاري، تواصل "إي آند الإمارات" بناء طبقات شبكية عالية السعة تمثل الأساس للخدمات الرقمية من الجيل المقبل، بما في ذلك الشبكات الأصلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتجارب الرقمية الغامرة والأتمتة الصناعية وخدمات المدن الذكية وحالات الاستخدام المستقبلية للاتصالات والاستشعار المتكامل.

تسعى "إي آند الإمارات" من خلال هذا المشروع إلى بناء جيل جديد ومتطور من شبكات الاتصالات المتنقلة في دولة الإمارات، بما يوفر سرعات لاسلكية تضاهي سرعات شبكات الألياف الضوئية، ويدعم الأهداف الوطنية الأوسع لتطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة.

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