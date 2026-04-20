عمان، الأردن – أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخرا عن حصول حوالي 34 من منتجاتها من الشاشات وأجهزة الصوت لعام 2026 على شهادتي تخفيض الكربون للمنتج والبصمة الكربونية للمنتج من منظمة TÜV Rheinland الدولية المستقلة لإصدار الشهادات، والتي تتخذ من ألمانيا مقراً لها. ويعكس هذا الإنجاز جهود سامسونج المتواصلة لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف خطوط منتجاتها المتميزة.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال النائب التنفيذي لرئيس قطاع شاشات العرض في سامسونج للإلكترونيات، تايونغ سون: "انطلاقاً من ريادتها العالمية في مجال الشاشات والصوتيات المتميزة، تولي سامسونج الاستدامة أهمية خاصة بوصفها جزءاً أساسياً من عملية الابتكار، وتبذل جهوداً دؤوبة لخفض الانبعاثات الكربونية في جميع منتجاتها، لتمنح المستهلكين أحدث التقنيات وتوفر لهم تجربة استخدام أكثر مسؤولية".

وحصلت سامسونج على شهادة تخفيض الكربون عن 14 منتجاً متميزاً من الشاشات وأجهزة الصوت، بما في ذلك إصدارات عام 2026 من شاشات OLED وThe Frame Pro، وجهاز الصوت الرائد HW-Q990H. كما نالت شهادة البصمة الكربونية للمنتج عن 20 منتجاً إضافياً، بما في ذلك شاشات Micro RGB وMini LED.

تمنح TÜV Rheinland شهادة البصمة الكربونية للمنتجات التي تستوفي المعايير الدولية لتقييم انبعاثات غازات الدفيئة طوال دورة حياة المنتج، بدءاً من التصنيع والنقل والاستخدام ووصولاً إلى نهاية عمر المنتج.

أما شهادة تخفيض الكربون للمنتج، فتُمنح للمنتجات التي سبق لها الحصول على شهادة البصمة الكربونية للمنتج، والتي تُظهر انخفاضاً ملموساً في انبعاثات الكربون مقارنةً بالإصدارات السابقة. والجدير بالذكر أن جهاز HW-Q990H حصل على كلتا الشهادتين، مما يشير إلى تعزيز جهود سامسونج في مجال الاستدامة لتشمل منتجات أخرى إلى جانب الشاشات.

أصبحت شاشة Neo QLED من سامسونج في عام 2021 أول شاشة بدقة 4K أو أعلى تحصل على شهادة تخفيض الكربون للمنتج. وواصلت الشركة على مدى السنوات الست الماضية توسيع محفظة منتجاتها الحاصلة على شهادات، لتشمل شاشات QLED، وOLED، وLifestyle، وأجهزة العرض، وأنظمة اللافتات.

تعكس هذه الجهود ريادة سامسونج في فئات الشاشات والصوتيات المتميزة، حيث تصدرت سوق الشاشات العالمي طوال 20 عاماً، وحافظت على مكانتها كأفضل علامة تجارية عالمية في مجال أجهزة الصوت طوال 12 عاماً.

