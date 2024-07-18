المشروع الفاخر سيضم "فندق ترامب دبي" إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفخمة والمجهزة بمرافق وخدمات عالمية المستوى

المشروع سيوفر وللمرة الأولى عضوية "ذا ترامب برايفت" الحصرية.

المشروع يؤكد ريادة "دار جلوبال" وحرصها على مواصلة توسيع محفظتها في مجالات الضيافة والمشاريع السكنية الفخمة في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة، عن تعاون جديد لها مع "منظمة ترامب" لإطلاق مشروع Trump Tower Dubai "برج ترامب دبي". ويرسي المشروع الجديد، والذي سيحظى بموقع متميز في مدينة دبي، معايير جديدة للضيافة والمساكن الفاخرة في المنطقة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موقع المشروع وتاريخ اكتماله في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المتوقع أن يصبح المشروع واحداً من الوجهات المفضلة في المدينة لمزاياه الفريدة التي تجعل منه منارة حقيقة للأناقة والرقي. وسيتضمن المشروع وجهةً للضيافة الفاخرة تحمل علامة "فندق ترامب" الشهيرة إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المصممة وفقاً لأعلى معايير التميز والرفاهية والمجهزة بأحدث المرافق والخدمات عالمية المستوى، مما يوفر للمقيمين والضيوف تجربة معيشة راقية إلى أبعد الحدود.

من جانبه قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لــ "منظمة ترامب": "نفخر بتعاوننا مع ’دار جلوبال‘ لإطلاق مشروع Trump Tower Dubai الذي يجسّد التزامنا بتكريس مفهوم التميز والفخامة. ونسعى من خلال هذا المشروع إلى توسع نطاق حضورنا في المنطقة، وتحقيق تطلعاتنا في واحدة من أكثر المدن حيويةً في العالم".

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يعد إطلاق مشروع Trump Tower Dubai إضافة استثنائية لسوق العقارات الفاخرة في إمارة دبي ولمحفظة ’دار جلوبال‘ الرائدة في مجال الضيافة والمشاريع السكنية الفاخرة. ويعزز هذا المشروع الفريد سجلنا الحافل بتطوير عقارات مخصصة لتلبية أصحاب الذوق الرفيع في المنطقة، عدا عن مساهمته في توسيع الأفق العمراني لمدينة دبي، وتعزيز سمعتها منارةً عالمية للتميز والرقي. وسيكون ’برج ترامب دبي‘ بلا شك أيقونة حقيقية تعيد صياغة مفهوم المعيشة الفاخرة في المدينة، وتستقطب المقيمين والضيوف من جميع أنحاء العالم".

نبذة عن دار جلوبال

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس دار جلوبال في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، بتسليم أكثر من 15000 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار دولار.

تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة جنوب إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ومراكش ولندن. وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023.

يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا