لندن ودبي، الإمارات العربية المتحدة--(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")-- أعلنت Tribe Payments، شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة والمتخصصة في خدمات معالجة المدفوعات للجهات المصدرة والشركات المستحوذة، عن افتتاح مكتبها الجديد في دبي. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التوسُّع المستمرة لشركة Tribe في منطقة الشرق الأوسط، حيث تواصل تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات المستحوذة في أوروبا وآسيا ومختلف أنحاء العالم.

تأسست Tribe في لندن عام 2018، ويعمل لديها اليوم أكثر من 200 موظف موزعين في أنحاء أوروبا، مع مراكز تكنولوجية رئيسية في كاوناس، بليتوانيا، وسنغافورة. ويأتي افتتاح مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بعد أقل من عام على تدشين مقرها الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة.

سيتولى قيادة عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الخبير المخضرم في قطاع المدفوعات Aurangzaib Khan، الذي عُيّن في منصب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

ويحمل Aurangzaib معه خبرة تمتد لأكثر من عقدين ويجلبها معه إلى Tribe، حيث شغل مؤخرًا مناصب رفيعة في Amazon Payments Services، وسبق له العمل في Mastercard، وVisa، وMCB Bank، وBank Alfalah. وقد لعب دورًا محوريًا في إطلاق أول تطبيق مصرفي فائق يعتمد على الخدمات المصرفية المفتوحة في الشرق الأوسط، وهو تطبيق Beyon Money في البحرين.

وتعليقًا على توليه المنصب الجديد، قال Aurangzaib: "أتطلع بحماس إلى هذه الفرصة التي تتيح لي المساهمة في دفع الابتكار داخل قطاع المدفوعات. ويشرّفني أن أُمنح الثقة لقيادة عمليات Tribe في دبي ومنطقة الشرق الأوسط.

"تسعى المنطقة لتكون في طليعة التطوير بمجالي الخدمات المصرفية وتقنيات الدفع، ومن خلال ما تقدمه Tribe من حلول فريدة، فنحن في موقع استراتيجي يمكّن البنوك من تحقيق طموحاتها ".

تتميّز Tribe بكونها شركة المعالجة الوحيدة في أوروبا التي تتعاون مع جميع شبكات الدفع العالمية الكبرى على غرار Mastercard، وVisa، وAmerican Express، وUnionPay International، وDiscover، وJCB، مما يمنح عملاءها اتصالاً عالميًا لا نظير له عبر عملية تكامل واحدة.

وفي خضم تعليقه، قال Andrew Hocking، الرئيس التنفيذي لشركة Tribe Payments: "بعد أن عشت وعملت في دولة الإمارات لسنوات طويلة قبل انضمامي إلى Tribe Payments، أدرك تمامًا أن الإمارات تُعدُّ القلب النابض لمشهد التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. وأعلم من خبرتي الشخصية أن التواجد المباشر على أرض الواقع يُجسد التزامًا حقيقيًا تجاه المنطقة، وهو ما تسعى Tribe إلى ترسيخه.

"يسرُّنا للغاية انضمام Aurangzaib إلى فريق Tribe، فخبرته القيادية ومعرفته العميقة بقطاع المدفوعات – إقليميًا وعالميًا – ستشكِّل إضافة قيّمة إلى Tribe نحو التوسُّع الاستراتيجي القادم. لقد تعلمنا الكثير خلال عامنا الأول في سنغافورة، والآن نحن متحمسون لمواصلة هذا الزخم والانطلاق نحو منطقة جديدة.

نتطلع إلى تعزيز شراكاتنا الحالية وبناء شراكات جديدة في الشرق الأوسط، مع إبراز القدرات الفريدة لمنصَّتنا السحابية المعيارية التي تمنح عملاءنا مستوى استثنائيًا من المرونة وقابلية التوسع".

نبذة عن Tribe Payments

تأسست Tribe Payments عام 2018 كمزوّد رائد لحلول معالجة المدفوعات للجهات المصدرة والشركات المستحوذة، ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح منصة دفع متكاملة تمكّن عملاءها من تقديم تجارب دفع سلسة وآمنة وموثوقة في جميع مراحل دورة المعاملة، ومن ثمَّ، تتيح للتجار والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والجهات المصدرة والشركات المستحوذة الوصول إلى منظومة شاملة من المنتجات والخدمات، وتمنحهم القدرة على بناء حلول مبتكرة، وتخصيصها وإطلاقها بسرعة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة.

وتتمثل مهمة Tribe في إحداث نقلة نوعية في عالم تقنيات الدفع، عبر القضاء على الموازنة التقليدية بين السرعة وقابلية التوسع؛ فهي تستند إلى منصة سحابية معيارية، وقابلة للتوسع بدرجة عالية، وآمنة بالكامل، ومتوافقة مع أعلى معايير الأمان العالمية PCI Level 1.

