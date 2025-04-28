المقر الجديد في دبي يُعزّز الشراكات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات: كخطوة استراتيجيّة بارزة في مسيرة (TP) كشريك رئيسي في تمكين الشركات من تحقيق تحوّل رقمي متقدّم مدفوع بالذكاء الاصطناعي، قامت الشركة بالإعلان عن افتتاح أوّل مركز ابتكار لها في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتّخذ من مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا والتي تلعب دوراً محوريّاً في تعزيز الابتكار الرقمي في المنطقة، مقرّاً له. ويعكس هذا الحدث التزام الشركة الراسخ بتوسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتمّ تصميم مركز الابتكار ليكون مساحة تعاونيّة تُعزّز الابتكار المشترك وتدعم طموحات المنطقة، خصوصاً في مجالات تطوير المواهب، والنمو القائم على الابتكار، وتعزيز التنافسيّة الرقميّة. ويُعد المركز منصّة حيويّة تربط بين الرؤية الحكوميّة الطموحة والتنفيذ الفعلي من القطاع الخاص، حيث يوفّر تجارب تفاعليّة، ومختبرات لتصميم الحلول، وورش عمل متخصّصة تُلبّي احتياجات قطاعات رئيسيّة مثل الحكومة، والقطاع المصرفي، والرعاية الصحية، والسفر، والتجزئة.

ويهدف المركز ليكون منصّة عالميّة رائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتصدير المعرفة إلى العالم، من خلال تسريع تنفيذ الاستخدامات القابلة للتوسّع وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويُعد مركز الابتكار من (TP) الأوّل ضمن سلسلة مراكز تخطط الشركة لإطلاقها في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ويتميّز بتجهيزات تقنيّة متطوّرة تشمل شاشة ثلاثيّة الأبعاد ديناميكيّة ومنصات تفاعليّة حصريّة تُجسّد القصص والأنظمة وحالات الاستخدام الواقعيّة بأسلوب حي وتجريبي يُلهم الزوّار ويواكب طموحات المستقبل.

وتُدير (TP) عملياتها في 95 دولة، ويعمل ضمن فريقها أكثر من 500,000 موظّف، وتقدّم خدماتها بأكثر من 300 لغة ولهجة. وتُسخّر هذه الإمكانات لدعم المجتمع المتعدّد الثقافات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممّا يعزّز من مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

تحتضن دولة الإمارات منظومة فريدة من المواهب المتنوّعة، تجمع بين الكفاءات الوطنيّة والخبرات العالميّة، ما يجعلها وجهة بارزة لتقديم خدمات استثنائيّة لا تقتصر على السوق المحلّي فحسب، بل تمتد لتصل إلى الأسواق العالميّة. ومن خلال هذا الإطلاق الجديد، تؤكّد شركة(TP) دورها المحوري في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تجمع بين الجاهزيّة للتصدير والتأثير المحلّي الفعّال، بما يدعم جهود الحكومة والقطاع الخاص، ويُسهم في نمو الاقتصادين الإقليمي والعالمي انطلاقاً من طاقات إماراتيّة واعدة.

وفي هذا السياق، صرّح منير حجازي- الذي يُعد أحد القادة البارزين في عالم الأعمال، ومستشاراً مخضرماً في مجال التحوّل الرقمي، ويشغل حاليّاً منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في شركة (TP) بالقول: "نؤمن بأن المستقبل ليس صراعاً بين الإنسان والآلة، بل تعظيم لقدرات الإنسان من خلال الذكاء الاصطناعي. وهذا المركز هو تجسيد فعلي لالتزامنا بدمج الذكاء العاطفي بالذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أفضل للبشر والشركات على السواء. وباعتبارها عاصمة التكنولوجيا في المنطقة، كانت دبي الخيار الطبيعي لاحتضان مركزنا الأوّل."

يقع مركز TP للابتكار في مدينة دبي للإنترنت، التي تُعد القلب النابض لمنظومة الابتكار في دولة الإمارات. ويستفيد المركز من البيئة المتكاملة التي توفرها مجموعة تيكوم ش.م.ع، والتي تحتضن كبرى الشركات التقنيّة ورواد الأعمال، ممّا يتيح فرصاً واسعة للتعاون، تبادل المعرفة، وتسريع الابتكار. ويُعد المركز منصّة متقدّمة لدعم الحلول الرقميّة والتقنيات المستقبليّة، انطلاقاً من واحدة من أكثر المناطق ديناميكيّة في المنطقة من حيث الابتكار والتحوّل الرقمي.

وفي هذا السياق، أكّد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ مجتمع مدينة دبي للإنترنت المزدهر يلعب دوراً ريادياً في تعزيز الابتكار وتوفير البيئة الحاضنة لحلول الذكاء الاصطناعي الرائدة ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وقال: "يتمحور عمل مركز (TP) للابتكار حول التعاون في سبيل الإبداع وتنمية المواهب، ما يجعل منه استثماراً إستراتيجياً في مستقبل دبي الرقمي. ويحرص مجتمعنا الرائد في مدينة دبي للإنترنت دوماً على دعم مثل هذه المبادرات المبتكرة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

نبذة عن شركة (TP)

تُعد (TP) شركة عالميّة رائدة في تقديم خدمات الأعمال الرقميّة، وتعمل على دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مع التعاطف الإنساني لتقديم خدمات أكثر سرعة وسهولة وأماناً للعملاء. وتشمل محفظة خدماتها الواسعة والمتكاملة مهام مكاتب الدعم الأماميّة والخلفيّة، إلى جانب خدمات استشاريّة رقميّة عالية القيمة. كما توفّر خدمات متخصّصة مثل التحصيل، الترجمة، خدمات التأشيرات والقنصليات، وخدمات التوظيف الخارجي.

ويضم فريق (TP) نخبة من الخبراء متعدّدي اللغات والشغوفين في عملهم، ممّن ينتشرون في نحو 100 دولة حول العالم، ممّا يمكّن الشركة من إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تخدمها. وفي عام 2023، بلغت إيرادات (TP)الكاملة 8.345 مليار يورو (ما يعادل 9 مليار دولار أميركي)، بصافي ربح بلغ 602 مليون يورو.

وتتداول أسهم (TP)في بورصة يورونكست باريس ضمن الفئة "أ"، وهي مدرجة في مؤشرات مرموقة مثل: CAC 40، و STOXX 600، وMSCI Europe ESG Leaders، وS&P Europe 350. في إطار التزامها بالمسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات، تُدرج أسهم شركة (TP) ضمن نخبة المؤشرات العالميّة المعنيّة بالاستدامة، حيث انضمت إلى مؤشر CAC 40 ESG منذ سبتمبر 2022، ومؤشر Euronext Vigeo Euro 120 منذ عام 2015، إلى جانب تواجدها في MSCI Europe ESG Leaders منذ 2019، ومؤشر FTSE4Good منذ 2018، وكذلك S&P Global 1200 ESG منذ عام 2017. ويعكس هذا الحضور البارز التزام الشركة العميق بقيم الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة، ويعزّز من مكانتها كشريك عالمي يُعنى بالاستدامة في جميع جوانب عملياته.

نبذة عن مدينة دبي للإنترنت

تُعد مدينة دبي للإنترنت -إحدى مناطق الأعمال العشر التابعة لمجموعة تيكوم ش.م.ع- ركيزة الاقتصاد الرقمي المتنامي في المنطقة. فمنذ تأسيسها عام 1999، لعبت دوراً محوريّاً في دعم نمو أكثر من 4,000 شركة، وبناء مجتمع مهني نابض يضم أكثر من 31,000 متخصّص. وعلى مدار 25 عاماً، أسهمت المدينة في دفع عجلة الابتكار عبر مختلف القطاعات، وشكّلت منصّة استراتيجيّة تجمع بين الشركات متعدّدة الجنسيات، وقادة قائمة فورتشن 500، والشركات الناشئة الطموحة، في بيئة حاضنة للتعاون والتطوّر المستدام.

وتضم المدينة اليوم أكثر من 4,000 شركة عالميّة، إلى جانب أكثر من 31,000 محترف، و20 مركزاً للابتكار والبحث والتطوير، تديرها مؤسّسات رائدة مثل 3M، وجوجل، وأوراكل.

وتُعد مدينة دبي للإنترنت جزءاً من محفظة مجموعة تيكوم التي تشمل عدداً من أبرز المناطق المتخصّصة في الإمارة، مثل مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، وقرية دبي للمعرفة والمدينة الأكاديميّة الدوليّة في دبي، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي الصناعية، وحي دبي للتصميم (d3).

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