دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "تاون إكس" (TownX)، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي، عن تعاونها مع شركة "ريجيني" (Regeny)، المزود الرائد لحلول شحن السيارات الكهربائية، لتشغيل 29 نقطة شحن متطورة ضمن مشروع "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية.

بفضل هذه الشراكة، ستضم "لوما بارك فيوز" أكبر تجمع لناقط شحن السيارات الكهربائية في المدينة، مما يعكس التزام "تاون إكس" الراسخ بالاستدامة ومستقبل النقل. يعد هذا التوسع خطوة مهمة نحو تشكيل بيئة حضرية أكثر استدامة.

كما عينت "تاون إكس" شركة "غرين باركينغ" (Green Parking)، المتخصصة في إدارة مواقف السيارات التجارية، للإشراف على مواقف السيارات في أكثر من 20,000 قدم مربع من المساحات التجارية ضمن المشروع. تضمن هذه الشراكة إدارة فعالة لمواقف السيارات مع تحسين تجربة التسوق للزوار.

وقال حيدر عبد الجبار، المدير التنفيذي لشركة "تاون إكس": "يعد إعلان اليوم خطوة هامة لكل من "تاون إكس" ومدينة دبي. مع أكبر عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية في "لوما بارك فيوز"، نواصل اتخاذ خطوات جادة نحو دعم مستقبل النقل النظيف. تؤكد هذه الخطوة التزامنا بالاستدامة وتقليل بصمتنا الكربونية، تماشياً مع رؤية الإمارات لمستقبل أكثر استدامةً وابتكاراً."

وأضاف أنيش راشرلا، الرئيس التنفيذي لشركة "ريجيني": "يسرّنا التعاون مع "تاون إكس" لتركيب وتشغيل نقاط شحن السيارات الكهربائية في "لوما بارك فيوز". لا تقتصر هذه الشراكة على تلبية الحاجة المتزايدة للسيارات الكهربائية في دبي، بل تتوافق أيضاً مع رؤيتنا في تقديم حلول شحن موثوقة وصديقة للبيئة. معاً، نساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة في دبي.

نبذة عن "تاون إكس"

"تاون إكس" (TownX) هي شركة تطوير عقاري رائدة مقرها دبي، وتبلغ قيمة محفظة مشاريعها 4 مليارات درهم إماراتي، وتتميز بسجل حافل في تقديم مجتمعات سكنية ذات جودة عالية ومواصفات استثنائية بالإمارات. تأسست "تاون إكس" في عام 2017، وانطلقت من استثمار في شقة سكنية لتصبح اليوم واحدة من أبرز المطورين العقاريين في دبي. وقد سلّمت الشركة حتى الآن أكثر من 1,567 وحدة سكنية، فيما بلغ إجمالي المشاريع 1.6 مليون قدم مربع، مع 1,174 وحدة جديدة قيد الإنشاء، مما يعكس وتيرة نمو متسارعة.

بدعم من فريق من الخبراء، تواصل "تاون إكس" التعاون مع معماريين ومهندسين عالميين معروفين لتحويل مشاريعها المصممة بعناية إلى واقع ملموس، بدءاً من التصور الأولي وصولاً إلى التسليم.

/https://townx.com

