تعمل Tosyalı، وهي شركة عالمية منتجة للفولاذ الأخضر، على توسيع استثماراتها بشكل استراتيجي عبر ثلاث قارات، من أوروبا إلى إفريقيا وآسيا. وتماشيًا مع هذه الاستراتيجية الطموحة، وقعت Tosyalı مع الشركة الليبية المتحدة للصلب المتخصصة في صناعة الحديد والصلب (SULB) اتفاقية لبناء أكبر مجمع لحديد الاختزال المباشر في العالم في بنغازي، ليبيا.

بنغازي - بدأت Tosyalı، وهي شركة عالمية منتجة للفولاذ الأخضر، استثمارًا جديدًا على مستوى عالمي في بنغازي / ليبيا بعد استثماراتها في تركيا والجزائر والسنغال وأنجولا وإسبانيا.

واستمرارًا لنمو Tosyalı العالمي من خلال توسيع جغرافيتها الاستثمارية في ثلاث قارات، تواصل الشركة منطقة نفوذها في حوض البحر الأبيض المتوسط في بنغازي / ليبيا، بعد استثماراتها في الجزائر من قبل.

أدلى رئيس مجلس إدارة شركة Tosyalı Holding، فؤاد توسيالي، بتصريحات بعد الحفل، قائلاً: "نحن متحمسون لتوسيع استثماراتنا على سواحل البحر الأبيض المتوسط في إفريقيا، وهي منطقة استثمارية ذات أولوية حددناها والتزمنا بها منذ سنوات برؤية مستقبلية كبيرة. ومن خلال التركيز على الصلب ذي القيمة المضافة الذي يعتمد على الإنتاج المحلي، تسهم استثماراتنا الإقليمية في خلق تأثير إيجابي من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال تعزيز القيمة وتوفير فرص العمل ودعم التنمية والرفاهية في البلدان التي نستثمر فيها. إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم خبراتنا وقدراتنا في إنتاج الصلب ذي القيمة المضافة إلى بنغازي / ليبيا من خلال هذا المجمع الجديد الذي أكملنا فيه فحص التربة والأعمال الهندسية، والذي ستبدأ فيه أعمال البناء والتجميع في الأيام القادمة. كما أومن بشدة بأننا سنكون روادًا في تحويل صناعة الصلب الليبية إلى نظام بيئي يلبي احتياجات صناعة الصلب العالمية من خلال إنتاج منتجات فولاذ أخضر عالية الجودة بمعايير عالية وبانبعاثات كربونية منخفضة؛ وذلك باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والبحث والتطوير في المنشأة المتكاملة التي سننشئها. وآمل أن تعود هذه الاتفاقية بالنفع على الشركتين وعلى الدولة الصديقة والشقيقة بنغازي/ليبيا."

شارك أحمد جاد الله، رئيس الشركة الليبية المتحدة لصناعة الحديد والصلب (SULB)، مشاعره وأفكاره بعد الحفل، قائلاً: "نحن سعداء وفخورون بهذه الخطوة بالغة الأهمية التي قمنا بها نحو تحول بنغازي / ليبيا الصناعي وتطوير صناعة الصلب بالشراكة مع Tosyalı، الشركة العالمية الرائدة في صناعة الفولاذ الأخضر عبر ثلاث قارات. وستساعد هذه الاتفاقية كلا الجانبين على تحقيق قفزة نوعية إلى الأمام وتعزيز الروابط الاقتصادية بين بنغازي / ليبيا وتركيا أكثر فأكثر. سيؤدي هذا الاستثمار إلى جعل بنغازي / ليبيا طرفًا فاعلًا رئيسيًا في إنتاج الصلب العالمي كما سيؤثر بشكل كبير على الفولاذ الأخضر وإزالة الكربون. وآمل أن يعود هذا الاستثمار العالمي الكبير بالفائدة على كل من الشركتين وعلى بنغازي / ليبيا، على إثر التقدم السريع الذي حققناه في شراكتنا."

أكبر مرافق حديد الاختزال المباشر في العالم، بسعة إجمالية تبلغ 8.1 ملايين طن

من خلال هذه الاتفاقية، أسست الشركتان شركة جديدة باسم Tosyalı-SULB في بنغازي / ليبيا. ويتضمن المشروع الذي ستنفذه شركة Tosyalı SULB سلسلة من الاستثمارات الكبيرة التي ستسهم بشكل كبير في تطوير صناعة بنغازي / ليبيا، وبخاصة في قطاع الحديد والصلب والتوظيف. وكجزء من مشروع الاستثمار، سيتم بناء أكبر مصانع حديد الاختزال المباشر في العالم، بسعة إجمالية تبلغ 8.1 ملايين طن. ستُجهز هذه المصانع بتقنية MIDREX Flexi DRI، والتي تستخدم أيضًا في Tosyalı Algérie. وبفضل هذه التقنية، يمكن للمصنع أن يعمل باستخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة، مما يجعله واحدًا من القواعد الرائدة في العالم لإنتاج الفولاذ الأخضر. ستبدأ استثمارات المرحلة الأولى من المجمع المتكامل للحديد والصلب على الفور، والذي سيكون بسعة إنتاجية تبلغ 2.7 مليون طن. سيعمل المصنع على تزويد المنطقة المجاورة وأوروبا باحتياجاتهم من الحديد المقولب الساخن (HBI - hot bricket iron) للفولاذ الأخضر، مع تعزيز مكانة Tosyalı كمنتج عالمي للفولاذ الأخضر. عند اكتمال هذا الاستثمار، ستصبح Tosyalı أكبر مورد في السوق الدولية لتوريد الحديد المقولب الساخن (HBI - hot bricket iron)، وهو المنتج الوسيط الأساسي الأكثر احتياجًا في عملية التحول الأخضر.

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