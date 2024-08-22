تمتلك شركة TJX كل من متاجر TJ Maxx وMarshalls وHomeGoods وTK Maxx وWinners وHomensense وSierra

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ’براندز فور لس‘ (’مجموعة براندز فور لس‘ أو ’المجموعة‘)، الشركة الرائدة في المنطقة في مجال تجارة التجزئة بالأسعار المخفضة للأزياء والأدوات المنزلية والألعاب، اليوم عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة التجزئة بالأسعار المخفضة العالمية للملابس والأزياء المنزلية ’TJX‘ (’تي جيه إكس‘)، لبيع 35% من حصة الشركة. وتقدر الصفقة القيمة السوقية لمجموعة ’براندز فور لس‘ بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي.

وتعد TJX Companies المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز TJX والمصنفة ضمن قائمة فورتشن 100، شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة بالأسعار المخفضة للملابس والأزياء المنزلية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. وسوف تستفيد "براندز فور لس" من التوجه الاستراتيجي لشركة TJX حيث تتطلع المجموعة إلى التوسع خارج منطقة الخليج. وسوف تدعم خبرة TJX العالمية النمو المتواصل لمجموعة "براندز فور لس" والذي ينعكس في أكثر من 5,000 متجر في تسع دول منتشرة في ثلاث قارات حول العالم.

توفيق كريدية، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة "براندز فور لس"، قال: ’’قامت مجموعة "براندز فور لس" بتطوير نموذج متاجر التجزئة بالأسعار المخفضة في المنطقة على مدى 28 عامًا لتصبح الشركة الرائدة إقليميًّا في هذا المجال تركز على تجارة الأزياء والأدوات المنزلية والألعاب. نحن سعداء أن تستثمر شركة TJX في مجموعتنا، نتقدم بجزيل الشكر من المدير والرئيس التنفيذي لدى شركة TJX إرني هيرمان، ومن الفريق الإداري على ثقتهم في شركتنا ونموذج أعمالنا. تمثل هذه الخطوة فرصة هامة لنمو الشركة، وبفضل خبرة TJX العالمية، سوف نمضي قُدُمًا في تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح مع دعم التطور الوظيفي لكافة أعضاء فريق عملنا.‘‘

عملت شركة ’دينوفو بارتنرز‘ كمستشار مالي وحيد للصفقة، وقدمت شركة ’وايت آند كيس‘ الاستشارات القانونية لمجموعة ’براندز فور لس‘.

نبذة عن مجموعة "براندز فور لس":

مجموعة "براندز فور لس" هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة بالأسعار المخفضة للأزياء والأدوات المنزلية في الشرق الأوسط. تتخذ الشركة من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتخدم أكثر من سبعة أسواق في جميع أنحاء المنطقة. بدأت رحلة المجموعة بنموذج عمل فريد من نوعه بالأسعار المخفضة - ”براندز فور لس“ - في لبنان عام 1996. وبعد أربع سنوات، أسست المجموعة مقرًا جديدًا لها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2000.

تخدم مجموعة "براندز فور لس" عملاءها من خلال تقديم منتجات استثنائية بخصم يصل إلى 80% من سعر التجزئة الأصلي للعلامات التجارية للمصممين ضمن أكثر من 100 متجر.

وتواصل المجموعة توسيع نطاق عملها بما يتماشى مع نهجها الذي يركز على رضى العملاء، مما يضمن تقديم تجربة تسوق غنية ومتكاملة لزوار المتجر. كما توفر ’براندز فور لس‘ علامات تجارية عالمية متميزة للعملاء في جميع أنحاء العالم من خلال منصتها الإلكترونية. للمزيد من المعلومات حول مجموعة "براندز فور لس"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.brandsforless.com/ar-ae/about-us/.

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