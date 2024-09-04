دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكمل بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" بنجاح إصدار أولى سنداته المتوافقة مع متطلّبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك (Tier 2) بقيمة 250 مليون دولار أميركي ولأجل 10,25 سنة. هذه السندات غير قابلة للاسترداد خلال أوّل 5,25 سنة، وتحمل معدّل فائدة بنسبة 5.875 في المئة.

لاقى إصدار السندات طلبًا هائلًا، بحيث تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بـأربع مرّات حيث فاقت قيمة الطلبات المسجّلة مليار دولار أمريكي. وبفضل هذا الطلب الكبير، تمكّن "راك بنك" من خفض هامش الأسعار بـ42.5 نقطة أساس، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالاستقرار المالي للمصرف وبآفاق نموّه.

نبذة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يشكل راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى أكثر المؤسسات المالية عراقةً وديناميكيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة. ونجح البنك منذ تأسيسه في عام 1976 في حجز مكانة رائدة في السوق، حيث يوفر مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد البنك شركة مساهمة عامّة ومقرّها إمارة رأس الخيمة، في حين يقع المكتب الرئيسي للبنك في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتملك حكومة رأس الخيمة حصّة الأغلبية من أسهم البنك، المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ويتميز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف جهود التحول الرقمي التي يبذلها البنك إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف محطات حياتهم.

ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وذلك بالاعتماد على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم البنك كذلك خدمات مصرفية متوافقة الشريعة الإسلامية من خلال وحدته المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.

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