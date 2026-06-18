دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) والرائدة عالميًا في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، اليوم عن استكمال استحواذها على شركة "ثيرمو كي" (ThermoKey S.p.A)، إحدى الشركات المتخصصة في تقنيات طرد الحرارة والتبادل الحراري، والتي تتمتع بسجل حافل من الشراكات طويلة الأمد مع مصنّعي المعدات الأصلية ومتكاملي الأنظمة.

ويسهم هذا الاستحواذ في توسيع محفظة فيرتف من حلول الإدارة الحرارية وتعزيز قدراتها التصنيعية، لا سيما في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما يدعم قدرتها على توفير حلول متكاملة على مستوى الأنظمة عبر كامل منظومة الإدارة الحرارية، بما يلبي متطلبات مصانع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات عالية الكثافة. وستستفيد ThermoKey من الحضور العالمي الواسع لشركة فيرتف، بما يدعم تسريع وتيرة نموها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق، في حين يعزز الاستحواذ قدرة فيرتف على تقديم بنى حرارية متقدمة تساعد العملاء على التخطيط لمتطلبات أجيال متعددة من قدرات الحوسبة المستقبلية.

وتستخدم فيرتف حالياً تقنيات ThermoKey ضمن مجموعة مختارة من حلولها الحرارية. وتشمل منظومة تقنيات ThermoKey حلول التبادل الحراري، والمبرّدات الجافة، إضافةً إلى توافقها مع المبرّدات الطبيعية ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، بما يتكامل مع محفظة فيرتف ويمنح العملاء مرونة أكبر في تحسين الأداء وفقاً لظروف المواقع ومتطلبات النمو المستقبلية. وتأسست ThermoKey عام 1991، وتمتلك اليوم خبرة هندسية تتجاوز 30 عاماً، إلى جانب قدرات متكاملة في التصميم والإنتاج داخل منشآتها، بما يدعم تلبية احتياجات عملائها والأسواق التي تخدمها.

وقال جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتف: "يعمل العملاء اليوم على توسيع نطاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، وأصبح الأداء الحراري عاملاً محورياً في تمكين السعة ورفع مستويات الكفاءة. ومن خلال ThermoKey، نعزز قدراتنا على تقديم حلول متكاملة ومتميزة وعالية الأداء لطرد الحرارة، بما يساعد العملاء على تسريع عمليات النشر، وتشغيل البنى التحتية بكفاءة أعلى، والتوسع بثقة أكبر."

وستبقى عمليات ThermoKey في ريفاروتا بإيطاليا مركزاً رئيسياً للتصنيع والهندسة والدعم، على أن يواصل جوزيبي فيسنتيني، الرئيس التنفيذي للشركة، قيادة أعمالها بما يضمن استمرارية العمل للموظفين والشركاء والعملاء.

وقال فيسنتيني: "إن الانضمام إلى فيرتف يعني توظيف خبراتنا في مجال التبادل الحراري ضمن منظومة حرارية متكاملة وشاملة تخدم مراكز البيانات عالية الكثافة. ونحن نتشارك مع فيرتف الالتزام الصارم بالتميز الهندسي والتركيز على العملاء. وتنضم ThermoKey إلى فيرتف في مسيرة نمو مستدام، وسنواصل من إيطاليا البناء على هذا الزخم والمساهمة في تعزيز قوة المجموعة عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وحول العالم."

للمزيد من المعلومات حول محفظة فيرتف الرائدة من حلول الطاقة والإدارة الحرارية، وحلول البنية التحتية، وأنظمة تقنية المعلومات، والخدمات المخصصة للتطبيقات الرقمية الحرجة، يرجى زيارة Vertiv.com

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com

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محمد الفيل

"بيوند" للإدارة التسويقية والعلاقات العامة

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