إيدن: الشراكة مع "رواد" تفتح المجال أمام المزيد من النمو في مصر والدول المجاورة



القاهرة : أعلنت شركة رواد الهندسة الحديثة عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة Thermal Road Repairs البريطانية، المتخصصة في تقنيات إصلاح الطرق عالية الكفاءة والمستدامة، وذلك تحت رعاية السفارة البريطانية والغرفة التجارية المصرية البريطانية، ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، حيث تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز ريادة رواد الهندسة الحديثة في تقديم حلول تقنية متطورة وصديقة للبيئة، وترسيخ دورها كشريك وطني في التنمية.

جاء توقيع البروتوكول خلال احتفال رسمي حضره نخبة من المسؤولين وصناع القرار، من بينهم: السيد شارلي جارنيت المدير الاقليمي لمصر وليبيا في السفارة البريطانية لوزارة التجارة وإدارة الاعمال، والسيد مهند خالد رئيس الغرفة التجارية المصرية البريطانية، والمهندس ياسر السعدني رئيس القطاع التجاري ومدير فرع شركة رواد الهندسة الحديثة بالمملكة العربية السعودية، والسيد إيدن كونواي المدير التنفيذي لشركة Thermal Road Repairs.

من جهته، قال المهندس ياسر السعدني رئيس القطاع التجاري ومدير فرع شركة رواد الهندسة الحديثة بالمملكة العربية السعودية : "تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع البنية التحتية، حيث نسعى إلى تحقيق أعلى معايير الجودة بأقل تأثير بيئي ممكن، بما يخدم مصر والدول الإفريقية ويسهم في توفير بنية تحتية أكثر كفاءة ."

وأوضح أن هذه الشراكة تستهدف تقديم حلول مستدامة لقطاعات استراتيجية تشمل المطارات، الموانئ، وبما يساهم في تطوير البنية التحتية بأساليب أكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة.

يهدف التعاون بين شركة رواد الهندسة الحديثة وThermal Road Repairs إلى التوسع في السوق المصري والإفريقي، وتقديم حلول متطورة للبنية التحتية المستدامة، تفتح آفاقا جديدة للتعاون التقني والاقتصادي بين الجانبين، بما يسهم في تحسين جودة الطرق.

ومن جانبه، أكد إيدن كونواي المدير التنفيذي لشركة Thermal Road Repairs، أن الشراكة مع رواد الهندسة الحديثة، تمثل خطوة مهمة نحو تطبيق تقنيات إصلاح الطرق المبتكرة في مصر، وتفتح المجال أمام المزيد من التوسع والنمو في مصر والدول الإقليمية المجاورة.

وأضاف إن شركة Thermal Road Repairs توفر تقنية خضراء مبتكرة تعتمد على استخدام الحرارة لإعادة تشكيل الأسفلت المتضرر، هذه التقنية توفر الموارد بنسبة 100% بواسطة إعادة تدوير المواد في الموقع مما يحقق صفر نفايات، كما تسهم في تقليل الإنبعاثات الكربونية بنسبة 85% (0.5 كجم/م²)، وتوفر المواد المستوردة بنسبة 100%.

وينص بروتوكول التعاون بين الجانبين على توفير حلول مستدامة لإصلاح الطرق، حيث تتولى شركة Thermal Road Repairs البريطانية تقديم كافة المعلومات الفنية والتجارية المتعلقة بمنتجاتها وخدماتها، بما يضمن تطبيق أحدث التقنيات المتطورة في مشاريع إصلاح الطرق، بالإضافة إلي توفير التكنولوجيا المتقدمة والمعدات اللازمة، إلى جانب توفير الكوادر المدربة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية. في المقابل، تلتزم شركة رواد الهندسة الحديثة بتوظيف علاقاتها الضخمة لتأمين العقود، إضافة إلى دورها في قيادة وإدارة المشاريع بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة للشراكة، بالإضافة إلى تمتع شركة رواد الهندسة الحديثة بالحقوق الحصرية لترويج وتوزيع تقنيات الإصلاح الحراري المقدمة من Thermal Road Repairs داخل مصر.

أكد السيد مهند خالد، رئيس الغرفة التجارية المصرية البريطانية، أن هذا التعاون يعد دليلاً على نجاح الغرفة في تعزيز الروابط بين الكيانات الاقتصادية في مصر وبريطانيا. وأعرب عن سعادته بتطور الشراكة التي بدأت قبل عام، لتتحول إلى تعاون فعلي. حيث تم دمج الخبرة الهندسية من شركة رواد مع الابتكار في تقديم حلول مستدامة لتطوير البنية التحتية في مصر، من خلال شركة Thermal Road Repairs.

-انتهى-

#بياناتشركات