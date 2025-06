القاهرة،: أعلنت شركة الكازار للتطوير العمراني عن إطلاق مشروعها الثانى فى رأس الحكمة "The C" بالكيلو 188، على مساحة 114 فداناً، وبإجمالي استثمارات تُقدّر بـ 30 مليار جنيه مصري.

يأتي “The C” ليُقدّم تجربة سكنية وترفيهية متكاملة على ساحل البحر المتوسط، فتمتد أرض المشروع على مصاطب متدرجة لتعزيز الإطلالات المباشرة على البحر وإضافة بُعد جمالي فريد للموقع. سوف يتم تم تطوير “The C” على 20٪ فقط من إجمالي مساحة الأرض، بهدف الحفاظ على خصوصية السكان وتقديم عدد محدود من الوحدات السكنية لضمان تجربة سكنية راقية وحصرية. وتُخصص النسبة الأكبر من المساحة لتصميم مناظر طبيعية خلابة تتضمن مسطحات مائية ومساحات خضراء مفتوحة، مما يعزز من جودة الحياة ويضفي طابعاً هادئاً ومتناغماً. حيث يتضمّن The C" أكثر من 20 مسطحاً مائياً تتنوّع بين بحيرات، ومسابح إنفينيتي، وممرات مائية مظللة، وجزر خاصة مزودة بأحدث الخدمات، كما يتميز “The C" بتصميم معماري مودرن يضمن إطلالة مباشرة على البحر لجميع الوحدات، مما يوفر للسكان تجربة سكنية فريدة ويعكس التطلعات الطموحة للشركة نحو إرساء معايير مبتكرة في تطوير المجتمعات السياحية الراقية في مصر.

ويضم "The C" مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، أغلبها فيلات مستقلة وفيلات مزدوجة "توين هاوس"، وشاليهات، وبنتهاوس، وكبائن شاطئية خاصة. وتتراوح المساحات بين 154 متراً مربعاً و355 متراً مربعاً، بما يتيح مرونة في الاختيار وتنوعاً يلائم مختلف أنماط الحياة والاحتياجات الأسرية. ويتمتع "The C" بمجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية المتكاملة، من بينها فندق خمس نجوم، وناديان اجتماعيان "كلوب هاوس"، منصات رياضية، مطاعم عالمية، ومركز للصحة والاستجمام.

أعرب نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكازار للتطوير العمراني، عن سعادته بإطلاق المشروع الجديد، وقال: "إن إطلاق مشروع "The C" يأتي كخطوة استراتيجية ضمن خطتنا التوسعية لتعزيز تواجدنا في أبرز الوجهات الساحلية في مصر، وتقديم مفاهيم عمرانية متكاملة ترتكز على الابتكار، والاستدامة. ويمثل المشروع ثاني مشروعاتنا في منطقة رأس الحكمة، وثالث إطلاق لنا خلال عام 2025، في انعكاس واضح لتسارع نمو أعمالنا واستمرار ثقة العملاء في توجهاتنا."

وأضاف: "يعكس "The C" التزام شركة الكازار بتطبيق رؤية تنموية واضحة واستراتيجية متكاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030، لا سيّما في محاور تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز أنماط الحياة المستدامة، وجذب الاستثمارات إلى الساحل الشمالي باعتباره أحد محركات النمو العمراني والسياحي في مصر".

جدير بالذكر أن شركة الكازار للتطوير العمراني تُعد من الشركات الرائدة في تقديم مفاهيم مبتكرة للمجتمعات السكنية والسياحية في مصر، حيث تتميز مشروعاتها بسرعة التنفيذ وجودة الإنشاءات. وتسعى الكازار من خلال ثامن مشروع لها "The C” إلى ترسيخ مكانتها كمطور رائد في قطاع السياحة الساحلية المتطورة، والمساهمة الفعلية في دعم مستهدفات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومجتمعات عمرانية راقية ومستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات