دبي، الإمارات العربية المتحدة، منحت "جيه إل إل"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال العقارات وإدارة الاستثمارات، شركة "إنجي سوليوشنز الشرق الأوسط" عقداً لتقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة في "ذا بي وان The B1"، المركز النابض لتجارب متنوعة ومجتمع مزدهر بمنطقة البرشاء في دبي. وبموجب العقد، ستتولى "إنجي سوليوشنز" تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية والتشغيلية، إلى جانب العمليات الأمنية، وإدارة الأنظمة التقنية المتخصصة، بما في ذلك صيانة محطات التبريد.

يُعدّ The B1 إحدى أبرز وجهات دبي العصرية، ومركزاً مجتمعياً نابضاً يجمع بين تجارب التسوق والطعام والترفيه في قلب منطقة البرشاء 1. ويضم المركز مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي، مما يجعله نقطة جذب للسكان والزوار الباحثين عن تجارب أصيلة ذات طابع تصميمي فريد.

ويأتي حصول "إنجي سوليوشنز" على هذا العقد تأكيداً على السمعة المتنامية للشركة في مجال تقديم خدمات إدارة مرافق شاملة للأصول التجارية الكبرى ذات معدلات الإشغال العالية في دولة الإمارات.

وبهذا الخصوص قال جراهام إيستون، مدير عام شركة "إنجي سوليوشنز لإدارة المرافق المتكاملة في منطقة الخليج": "نفخر بشراكتنا مع ’جيه إل إل‘ لإدارة مرافق The B1، الذي يُجسّد روح المجتمع وتطلعات دبي لأساليب الحياة العصرية. ويضمن نهجنا المتكامل لإدارة المرافق تجربةً مميزةً لكل زائر، مدعومةً بعمليات تشغيلية سلسة وموثوقة وآمنة للمبنى."

من جانبه قال بنجامين أديبايي، المدير الأول ورئيس إدارة المباني في شركة "جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": "تُوظّف ’جيه إل إل‘ خبرتها العالمية ومعرفتها الواسعة بالسوق الإقليمية لضمان أفضل أداء لأصولها. ويعكس اختيار ’إنجي سوليوشنز‘ التزامنا بالتعاون مع أفضل مزودي خدمات إدارة المرافق الذين يقدمون حلولاً متكاملة مدعومة بالتقنيات الحديثة لتلبية متطلبات البيئات العمرانية المعقدة."

وبموجب العقد، ستتولى "إنجي سوليوشنز" أيضاً صيانة العديد من المرافق المائية المتطورة في جميع أنحاء المركز، وتوفير فريق ميداني متخصص يعمل بدعم من المكتب الإقليمي الرئيسي للشركة، لضمات استمرارية العمليات التشغيلية لجميع مرافق البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي والمناطق العامة في المركز.

كما سيستفيد The B1من منصة "إنجي سوليوشنز" الذكية للتشغيل والصيانة، وهي بنية تحتية رقمية لإدارة المرافق، توفر مراقبة فورية للأصول، وتنبيهات للصيانة التنبؤية، وتحليلات لاستهلاك الطاقة. ويُسهم هذا النهج القائم على التكنولوجيا في تقليل فترات التوقف، وإطالة عمر المعدات، ودعم أهداف المركز طويلة الأجل في مجال الاستدامة. علاوةً على ذلك، ستقوم الشركة بتجربة نموذج أولي لخدمات دورات المياه الذكية، مع تركيب أجهزة استشعار إنترنت الأشياء لدعم عملية تحليل البيانات بهدف تحسين تجربة العملاء وترسيخ مبادئ الاستدامة.

وإلى جانب ذلك، سيتم إجراء عمليات تدقيق للطاقة ومراجعات للأداء لتحديد فرص تحسين الكفاءة وضمان الحفاظ على أعلى معايير التشغيل بشكل مستدام.

