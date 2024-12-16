دبي: دينيز فنتشرز، صندوق رأس المال الاستثماري التابع لدينيزبنك، والذي تأسس كجزء من صندوق بنك الإمارات دبي الوطني للابتكار - الذراع الاستثماري المؤسسي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، يستثمر في شركة TeamSec، الشركة الرائدة في تكنولوجيا التوريق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُحدث تحولًا في مجال التمويل المهيكل من خلال منصتها المبتكرة “التوريق كخدمة”.

تركز شركة TeamSec على تسريع التحول الرقمي للقطاع المالي، وتقود عملية إنشاء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية من خلال رقمنة عمليات التوريق. ومن خلال حلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، تسعى TeamSec إلى خلق قيمة بالغة الأهمية للمستثمرين والمؤسسات المالية. ومن خلال هذا الاستثمار، تهدف دينيز فنتشرز إلى معالجة الفجوات التكنولوجية في مجال التوريق من خلال التعاون مع الشركات الناشئة.

وتعليقًا على هذا الاستثمار، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نحن ندرك الإمكانات الهائلة لعملية التوريق في دعم النمو الإقليمي. ويؤكد استثمارنا الاستراتيجي الأخير في شركة TeamSec، وهي شركة مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية متخصصة في تقديم خدمة التوريق، على التزامنا بتشكيل هذا السوق وتمكين نموه. ونحن المستثمر الأول في TeamSec حيث ندعم المؤسس والفريق في رحلة نموهم في مرحلة مبكرة".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوهاب، جورهان تشام، أن البنية التحتية التكنولوجية لشركة TeamSec ستضع الأساس لتعاون أقوى بين المؤسسات المالية في المستقبل وستساهم بشكل كبير في النظام البيئي المالي. وقال: "لم يعد التحول الرقمي في قطاع التكنولوجيا المالية رفاهية، بل أصبح ضرورة. ونحن، دينيزبنك ونيوهاب، نهدف إلى معالجة الفجوات التكنولوجية في مجال التوريق من خلال التعاون مع الشركات الناشئة من خلال استثمارنا في TeamSec. وندرك أن ابتكارات TeamSec في مجال التوريق لديها القدرة على وضع معايير جديدة في هذا القطاع".

وتأكيداً على دور ذراع رأس المال الاستثماري المؤسسي لبنك الإمارات دبي الوطني في قيادة هذا الاستثمار، قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعمل صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني على دفع الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الناشئة الأكثر تقدماً في مجال التكنولوجيا المالية مثل TeamSec، مما يمكننا من تقديم حلول مخصصة تتوافق مع رؤيتنا المتمثلة في أن نكون البنك الأكثر ابتكاراً لعملائنا. ومع تطور القطاع، يضمن الصندوق بقائنا رواداً للاتجاهات المبتكرة مع تعزيز التجربة الرقمية لعملائنا".

وأكد أسعد إركام كوروغلو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TeamSec، أن هذا الاستثمار الاستراتيجي من دينيز فنتشرز يشكل عاملاً رئيسياً في تحقيق رؤية الشركة: "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة هامة في رحلة نمو TeamSec، وبدعمكم، نحن على أتم الاستعداد للتوسع عالمياً، حيث نسعى لتقديم منتجاتنا إلى أسواق جديدة وإحداث تأثير كبير على القطاع على مستوى العالم. "

ويظل كل من بنك الإمارات دبي الوطني ومؤسسة دينيز فينتشرز ملتزمين بالاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات المعتمدة على التكنولوجيا، دافعين للابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي. واستكمالاً للاستثمارات السابقة مثل Erguvan في عام 2023 وNewBridge Fintech Solutions، فإن دعمهما للشركات الناشئة عالية النمو مثل TeamSec يسلط الضوء على التزامهما بتشكيل مستقبل مستدام يعتمد على التكنولوجيا في مجال التمويل.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما هو في 30 سبتمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 956 مليار درهم (يعادل تقريبًا 260 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعًا إضافيًا و4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهمًا رئيسيًا في صناعة الخدمات المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعها. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نموًا في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقًا لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة عن شركة دينيز فنتشرز

تعمل شركة دينيز فنتشرز، وهي الذراع الاستثمارية لبنك دينيز، تحت مظلة صندوق الإمارات دبي الوطني للابتكار وتديرها شركة نيوهاب، وهي الذراع الابتكارية وريادة الأعمال والرقمية لبنك دينيز.

منذ إنشائها، أثبتت شركة دينيز فنتشرز نجاحًا وبراعة استثمارية بدءاً من استثمارها الافتتاحي في ميداس، والذي انتهى بربح كبير بقيمة 6 ملايين دولار. وفي عام 2023، وسعت شركة دينيز فنتشرز محفظتها من خلال استثمار 733000 دولار في شركة Erguvan، وهي شركة ناشئة واعدة في مجال التكنولوجيا المستدامة، مما يعكس التزام دينيز فنتشرز بالاستدامة ودعم المجالات ذات الرؤية المستقبلية. وبصفتها لاعبًا رئيسيًا في منظومة الابتكار، تواصل شركة دينيز فنتشرز دعم الشركات الناشئة التحويلية التي تشكّل المستقبل.

نبذة عن شركة TeamSec:

TeamSec هي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في التوريق كخدمة، وتقدم حلولاً مخصصة لتبسيط عمليات التوريق للمؤسسات المالية. وتشمل خدماتها إصدار الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) و المنتجات المتقدمة، والتي يتم تحسينها من خلال التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. تعمل TeamSec على تعزيز دورة حياة التوريق بالكامل، من الهيكلة والتسعير إلى الامتثال وإدارة المخاطر. ومن خلال الاستفادة من التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل TeamSec على تعزيز عملية اتخاذ القرار وإدارة المخاطر، وبذلك تزود العملاء برؤى قيمة وتضمن الامتثال التنظيمي. تعمل منصة TeamSec على تحسين الموارد المالية، وتعزيز كفاءة الميزانيات العمومية والأرباح، مع حفاظها على التوافق مع أفضل الممارسات في هذا المجال.

-انتهى-

#بياناتشركات