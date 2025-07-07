إطلاق أول زميلة ذكية تجري مقابلات لأي وظيفة، بـ50+ لغة، وتحدد المرشحين ذوي الأداء العالي بمعدل 5 أضعاف، محققة رضا بنسبة 92٪ من المتقدمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Teammates.ai، الشركة الرائدة في تطوير زملاء عمل رقميين ومستقلين بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق “سارة” — أول زميلة ذكية متخصصة في إجراء المقابلات الوظيفية، بأكثر من 50 لغة تتحدثها بإتقان، من بينها 20+ لهجة عربية.

وبإمكان العملاء من الشركات تفعيل "سارة" خلال أقل من 10 دقائق، لتبدأ على الفور بإجراء آلاف المقابلات في الساعة، دون الحاجة لأية إعدادات تقنية معقدة أو برمجة أو عمليات دمج طويلة.

ومع إطلاقها، تنضم “سارة” إلى مجموعة الزملاء الذكيين لدى Teammates.ai، إلى جانب “راية” المتخصصة في خدمة العملاء، و”راشد” المتخصص في المهام البيعية.

وحول ذلك، صرّح المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، كريم عيّاد بالقول: “تنقل سارة تجربة الفحص الذاتية والتوظيف بالكامل لأي نوع من الوظائف، من البرمجة إلى المبيعات، إلى مستوى جديد من الكفاءة. كل ما على المستخدم هو تحميل الوصف الوظيفي، لتتولى سارة كافة المراحل التالية من إجراء المقابلات بلغات المتقدمين الأصلية، إلى تحليل أكثر من 100 إشارة تقنية وسلوكية للتقييم الموضوعي والعادل. وبفضل التكاملات السلسة مع أنظمة التوظيف (ATS) والتقارير القابلة للمشاركة، يصبح التوظيف أسرع، وأكثر عدالة واعتماداً على البيانات.”

وأضاف عيّاد: “تمثل سارة خطوة جديدة في رحلتنا نحو تمكين الشركات من الاستفادة من زميل ذكي حقيقي، وليس مجرد أداة مؤتمتة. في السابق، كانت المقابلات الأولية تستهلك أسابيع من وقت فرق التوظيف، فيما أنه يمكنها اليوم إجراء مقابلات مع كل متقدم خلال أيام، إلى جانب تقليل التكاليف بشكل كبير، والوصول إلى كفاءات أعلى، كل ذلك ضمن تجربة مريحة وعادلة للمرشحين، وبلغتهم الأم.”

وفي نتائج تجريبية أولية لدى شركات في دول الخليج، سجّلت سارة رضا بنسبة 92٪ بين المتقدمين بتقييم 10/10 لتجربة المقابلة، وانخفاضًا بنسبة 85٪ في تكاليف الفحص، وتسريعًا لعملية التوظيف بمعدل 10 أضعاف، مع قدرة على كشف المرشحين المميزين وأصحاب الأداء العالي بمعدل 5 أضعاف مقارنةً بالطرق التقليدية.

ومن جانبه، أكّد الشريك المؤسس والرئيس التقني في Teammates.ai، عماد عيّاد: “كل زميل جديد نطلقه يُوسّع من قدرات فريقنا الذكي. ومع دخول سارة الخدمة، وقرب وصول زملاء جدد في مجالات مثل المالية والعمليات، بات بإمكان الشركات إنشاء فريق ذكي يعمل 24/7، ويتحدث جميع اللغات، وينفّذ المهام بالكامل من البداية إلى النهاية كما يفعل البشر، كما لو كان جزءاً طبيعياً من فريق العمل.”

ويأتي إطلاق سارة عقب إعادة تسمية الشركة من Uktob.ai، واستثمار جديد من Hustle Fund، Access Bridge Ventures، Oraseya Capital، Beyond Capital، وعدد من المستثمرين الملائكيين (بقيمة غير معلنة). كذلك، فقد سبق للشركة التعاون مع عدد من المؤسسات الكبرى، وخمس جهات حكومية، وتنظيم أكبر بطولة للهندسة التوجيهية (Prompt Engineering) بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، والحصول على جوائز من معالي وزير الذكاء الاصطناعي، وبنك أبوظبي الأول، وMastercard، فضلاً عن تصنيفها ضمن قائمة Future100 التابعة لوزارة الاقتصاد.

ولمزيد من المعلومات حول أول مسؤولة توظيف بالذكاء الاصطناعي "سارة" والاستفادة من خدماتها في نسختها التجريبية المجانية، يمكن للراغبين بذلك التسجيل عبر teammates.ai/sara، واختبار قدرتها على إجراء المقابلات مباشرة.

حول شركة ومنصة Teammates.ai:

تتصدر شركة ومنصة Teammates.ai طليعة المشهد في ما يتعلق بقيادة صناعة "القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي" الناشئة، والتي تُعنى بتوفير حلول "زملاء الذكاء الاصطناعي – الموظفين الافتراضيين المستقلين" لتولي مهام إدارة وظائف عمل كاملة. وتتيح الشركة شبكة من الزملاء ضمن هذه الحلول، تتميز بالقدرة على التواصل عبر قنوات متعددة بأكثر 50 لغة بما يشمل كافة اللهجات العربية، واتخاذ القرارات الفورية بشكل مستقل، وتنفيذ المهام من الألف إلى الياء مع ضوابط أمنية مؤسسية خاصة في ظل التكامل مع أدوات المؤسسات، محققة نتائج تفوق القدرات البشرية بتكلفة لا تتجاوز العشر.

وللمزيد من المعلومات: يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط: www.teammates.ai. وللتواصل الإعلامي يمكن المراسلة عبر البريد الإلكتروني: press@teammates.ai.

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