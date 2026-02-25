يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولاً جوهرياً يدفعه الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وأنظمة الرعاية المتصلة ببعضها رقمياً. فلم يعد الاعتماد على الخبراء الإكلينيكيين وحدهم كافياً؛ فالمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية حالياً تحتاج إلى مهنيين يمكنهم الجمع بين المعرفة الطبية والتفكير الاستراتيجي والتحليل والقيادة التكنولوجية. واستجابة لهذا التطور والتغيير في احتياجات قطاع الرعاية الصحية ، فقد قدمت كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بجامعة الخليج الطبية مجموعة جديدة من البرامج الأكاديمية تهدف إلى إعداد الطلاب للوظائف التى تجمع بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا الذكية

تجسد الكلية رؤية الدكتور ثومبي محي الدين الواضحة في توفير تعليم صحي متطور. فمن خلال دمج محاور أساسية كالذكاء الاصطناعي، وإدارة الرعاية الصحية، والاقتصاد، والمعرفة الإكلينيكية ضمن إطار أكاديمي متكامل، يتم إعداد الطلاب ليصبحوا قادة في بيئات يندمج فيها التكنولوجيا مع رعاية المرضى.

هذا النهج يتخطى التعليم التقليدي من خلال التركيز على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، واتخاذ القرارات المستندة إلى تحليل البيانات، والقيادة الأخلاقية في المجال الصحي.

وقد أكد البروفيسور أمير زيد، عميد الكلية، على أن قيادة الرعاية الصحية في يومنا هذا تتطلب تفكيراً تحليلياً، وقدرة على التكيف، وفهماً عميقاً لمنظومات الرعاية الصحية المتطورة. وتهدف كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية إلى تخريج مهنيين يجمعون بين الإنسانية والابتكار، ليصبحوا كفاءات يتمتعون بقلب طبيب وعقل مهندس ، يديرون العمليات المعقدة في قطاع الرعاية الصحية.

وتقدم الكلية مجموعة كبيرة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تواكب المتطلبات العالمية في الرعاية الصحية. فبرنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي التطبيقي في الرعاية الصحية يزوّد الطلاب بخبرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، وتحليلات الرعاية الصحية، مُهيئاً الطلاب لتقلد أدوار ومناصب في الصحة الرقمية وتكنولوجيا الرعاية الصحية. أما بكالوريوس العلوم في إدارة واقتصاديات الرعاية الصحية فيعتبر أساساً متيناً في القيادة في القطاع الصحي، وإدارة الجودة، والسياسات، وإدارة المستشفيات. أما للمتعلمين المتخصصين، فيركز برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الصحية على الأنظمة الصحية المعتمدة على البيانات ودعم القرارات السريرية بالذكاء الاصطناعي، بينما يُعِد ماجستير إدارة واقتصاد الرعاية الصحية المهنيين لقيادة المؤسسات الصحية برؤية استراتيجية ومالية.

تكمن القوة الفريدة لهذه الكلية في نظامها البيئي التعليمي الشامل؛ حيث ينخرط الطلاب في أبحاث عملية، ويستفيدون من مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويتدربون في المستشفيات الجامعية التابعة لشبكة جامعة الخليج الطبية. هذا الانخراط المبكر والتكامل الواقعي يعمل على تزويد الخريجين بمهارات عملية ووعي مبكرة وعميق بقطاع الرعاية الصحية ، وثقة عالية عند دخولهم سوق العمل الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، الشراكات العالمية التى تقوم بها جامعة الخليج الطبية، بالإضافة لأكثر من 100 تعاون في قطاع صناعة الرعاية الصحية ، كل ذلك يعزز فرص التوظيف ويفتح آفاقاً دولية في مجال الرعاية الصحية.

جميع البرامج الأكاديمية حاصلة على اعتماد وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال لجنة الاعتماد الأكاديمي، كما تتمتع جامعة الخليج الطبية بالاعتراف الدولي، بما في ذلك اعتراف ضمان الجودة من هيئة ضمان الجودة في المملكة المتحدة (QAA). وهذا يعزز من مصداقيتها الأكاديمية ويدعم سهولة التنقل الوظيفي العالمي لخريجيها.

وقد أكد البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية، أن الجامعة هي واحدة من الجامعات الطبية الأكثر طلباً في المنطقة، وتُعرف بتخريجها لمهنيي الرعاية الصحية الأكفاء والمستعدين للمستقبل.

ومع توقعات بوصول سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في الرعاية الصحية إلى 187.7 مليار دولار بحلول عام 2030 و674 مليار دولار بحلول عام 2034، يستمر الطلب على المهنيين الذين يجمعون بين الفهم والعلم في الرعاية الصحية والأنظمة الذكية في ازدياد.

باب القبول مفتوح الآن للطلاب الراغبين في قيادة مستقبل الرعاية الصحية الرقمية من خلال الابتكار، والخبرة الاستراتيجية. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.gmu.ac.ae

