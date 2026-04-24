سيتم تشغيل مبنى T5 لعدد ساعات محدودة

لعدد ساعات محدودة مخطط تسيير رحلات من الكويت إلى عمّان وبيروت ومومباي والقاهرة وكوتشي ودمشق ودلهي ودبي وإسطنبول خلال الأسبوع الأول، مع فتح الحجوزات من الآن

مواصلة تشغيل الرحلات الأخرى عبر الدمام ومن القاعة 8 في أرض المعارض الدولية بمشرف

الكويت، أكدت اليوم طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، استئناف رحلاتها المباشرة من مبنى ركابها الخاص T5 في مطار الكويت الدولي ابتداءً من يوم الأحد 26 أبريل، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي عن عودة العمليات في مطار الكويت الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، باراثان باسوباثي:"بعد الإعلان الرسمي من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، سعيدون بعودة رحلاتنا المباشرة مجدداً من مقرنا في مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي. فبعد 55 يوماً منذ إغلاق الأجواء، تُمثل هذه اللحظة أكثر من مجرد استئناف للعمليات التشغيلية، بل إعادة ربط الكويت بالعالم، وهي لحظة طال انتظارها من قبل الجميع، وبالأخص فريقنا في طيران الجزيرة الذي بقى على أتم جاهزية لخدمة أهل الكويت ونقل المسافرين إلى وطنهم والمساهمة في لمّ شملهم مع أحبائهم، واستعادة الروابط الحيوية بمجتمعنا. ومع استئناف عملياتنا، نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا عبر شبكة مميزة من الوجهات المفضلة مع بداية موسم الصيف الواعد، ونعمل على إعادة البهجة والابتسامة على وجه جميع عملائنا."

ويُعد هذا الاستئناف محطة بارزة بعد فترة التحديات التشغيلية، حيث نجحت طيران الجزيرة خلال تلك الفترة في الحفاظ على الربط الحيوي للكويت عبر تشغيل رحلاتها من مطاري القيصومة والدمام في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف أكثر من 500 موظف تم نقلهم من الكويت بالإضافة إلى نقل 14 طائرة من أصل 23 طائرة، وكذلك نقل المعدات التشغيلية المختلفة إلى المطارين.

كما قامت الشركة بتجهيز قاعة خاصة للمغادرة والوصول في منطقة مشرف لتسهيل إجراءات السفر خلال هذه الفترة، بما في ذلك إنهاء إجراءات السفر ومناولة الأمتعة والخدمات المرتبطة بالنقل البري بين الكويت والمطارين في المملكة العربية السعودية.

وسيعمل مبنى الركاب T5 خلال ساعات محدودة، وذلك وفقاً لتوجيهات الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، حيث فتحت الشركة الحجوزات من اليوم للرحلات المباشرة المخطط تسييره من الأسبوع الأول من الكويت إلى كل من عمّان وبيروت ومومباي والقاهرة وكوتشي ودمشق ودلهي ودبي وإسطنبول.

وستواصل طيران الجزيرة تشغيل بعض رحلاتها عبر الدمام إلى حين استئناف كامل العمليات والرحلات من مطار الكويت.

وأضاف باسوباثي:"من خلال مبادرة "بركة"، واصلنا ربط الكويت بالعالم عبر المملكة العربية السعودية بفضل مطاري القيصومة والدمام. نحن ممتنون جداً للهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية على تعاونهم ودعمهم. كما نتوجه بجزيل الشكر إلى الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، وإلى مسافرينا وموظفينا وكافة شركائنا على ثقتهم ودعمهم خلال هذه الفترة، إذا ساهمت جهودهم المشتركة في تمكيننا من الاستمرار في خدمة الوطن عندما كان الأمر في أمسّ الحاجة."

بعودة العمليات في مبنى الركاب T5، ستعمل الشركة تدريجياً على إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة عبر شبكتها بما يتيح للمسافرين تجربة سفر سلسة ومتكاملة من مقرها الرئيسي.

وسيستمتع المسافرون مجدداً بسهولة السفر عبر مبنى T5 الذي تديره طيران الجزيرة والذي يوفر تجربة انسيابية من حجز التذكرة وحتى الصعود إلى الطائرة، إلى جانب مرافق متطورة ومستوى أعلى من الراحة أثناء السفر.

وتؤكد طيران الجزيرة التزامها بتقديم القيمة والموثوقية وتعزيز الربط الجوي بما يدعم قطاع الطيران في الكويت ويساهم في ربط المجتمعات إقليمياً وعالمياً.

