الكويت: أعلن بنك وربة عن إطلاق تعاون استراتيجي جديد مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وذلك بالتزامن مع افتتاح فرع الشركة في مطار الكويت الدولي وتحديداً في مبنى الركاب T4، حيث سيقدّم البنك من خلال هذا التعاون ميزة جديدة لعملائه المسافرين تتيح لهم الحصول على القهوة مجاناً من فرع "المطاحن الكويتية، شريطة أن يكون عميلاً في بنك وربة ومسافراً عبر مبنى الركاب T4.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لنهج بنك وربة في دعم المشاريع الوطنية والمبادرات التي تعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لا سيما تلك التي تهدف إلى تطوير الخدمات في المرافق العامة الحيوية مثل المطارات، بما يعكس صورة إيجابية عن الكويت ويعزز من جودة تجربة المسافرين من وإلى البلاد، إذ يحرص "وربة" دائماً إلى إضافة قيمة حقيقية خلال حملات البنك الصيفية.

ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض الحصري من خلال استخدام الرمز الإلكتروني CODE المتوفر عبر تطبيق بنك وربة في المتجر، حيث يُستخدم الـ CODE في فرع شركة المطاحن بالمطار للحصول على مشروب قهوة مجاني، وذلك بالخطوات التالية: فتح تطبيق بنك وربة، ثم الاتجاه للمتجر، ثم كود الخصم، ثم شركة المطاحن، ثم الحصول على كود الخصم، وأخيراً إظهار كود الخصم عند نقطة البيع قبل الدفع، وذلك ضمن إطار حرص البنك على تقديم مزايا ملموسة ومباشرة تعزز من تجربة عملائه وتواكب نمط حياتهم.

وفي هذا السياق، أكّد السيد أيمن سالم المطيري – مدير قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في بنك وربة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من التزامه بتوفير قيمة مضافة لعملائه في مختلف مراحل رحلاتهم، بدءاً من الخدمات المصرفية ووصولاً إلى التفاصيل التي تهمهم أثناء السفر، كما تعكس التزام البنك بدعم المنتجات والخدمات الوطنية، خاصة تلك التي تندرج ضمن شراكات حكومية ناجحة يشرف عليها القطاع الخاص.

وأضاف المطيري: "نحن فخورون بإطلاق هذا التعاون المثمر مع شركة المطاحن الكويتية، والذي يعكس التزامنا بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا حتى أثناء سفرهم. كما أن هذا التعاون يأتي في إطار حرصنا على دعم المشاريع المحلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ نؤمن بأهمية تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الشركات الكويتية في نموها وتطورها، وهذا ما نسعى إليه من خلال مبادراتنا المختلفة".

التزام بنك وربة بالابتكار والتميز

هذا ويواصل بنك وربة ريادته في تقديم خدمات رقمية مبتكرة وعروض حصرية تُرسّخ مكانته كمؤسسة مصرفية إسلامية عصرية، تسعى إلى بناء تجربة مصرفية ترتكز على التفاعل الحقيقي مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم، بما يتماشى مع شعاره "لنملك الغد".

ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

