المملكة العربية السعودية، الرياض: تُعلن T2، الشركة السعودية الرائدة في تقديم الخدمات والحلول التقنية، على هامش مشاركتها في مؤتمر ليب25 في الرياض عن استحواذها على حصة أغلبية في منصة مولا السعودية الناشئة.

سيسهم الاستحواذ بتوسع شركة T2 في نوعية خدماتها، حيث سيمكنها من التوسع إلى سوق الخدمات المالية وتقديم خيارات أوسع لعملائها المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بالاستفادة من منصة مولا المتطورة.

وعلّق المتحدث باسم T2 على الاستحواذ بقوله: "توفر مولا منصة متكاملة لإدارة النفقات ما سيساعدنا بالتوسع لسوق الخدمات المالية وتمكين عملائنا للاستفادة من قدراتها. كما أن الاستحواذ يتماشى مع استراتيجيتنا التوسعية للاستحواذ على المنتجات التقنية المميزة وتمكين شركائنا بحلول أكثر شمولية".

تأسست مولا في عام 2022 عن طريق وسيم حمود، وتُمكن الشركات من إدارة نفقاتها وأتمتة عملياتها المالية بسلاسة وشفافية عبر توفيرها حلول مثل بطاقات الدفع المرتبطة بنظام متكامل لإدارة النفقات.

وبهذه المناسبة، قال وسيم حمود، المؤسس والرئيس التنفيذي لمولا: "نحن متحمسون للشراكة مع T2 بينما نرتقي بمولا إلى آفاق جديدة. الاستحواذ سيمكننا من تعزيز خدماتنا، ودعم المزيد من الشركات في تحسين عملياتها المالية، وتعزيز مكانتنا كمنصة رائدة في إدارة المصاريف للشركات في المملكة العربية السعودية".

عن T2:

شركة متخصصة في تطوير قطاعات الأعمال حيث تُمكن أكثر من 12 ألف عميل بخدمات وحلول حلول برمجية ذكية لتطوير عمليات الأبحاث وذكاء الأعمال، بما من شأنه ضبط مؤشرات الأداء والإنجاز داخل المؤسسات والشركات.

لتفاصيل أكثر:

https://www.t2.sa/

-انتهى-

#بياناتشركات