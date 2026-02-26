عجمان، دولة الإمارات العربية المتحدة: يشهد مركز خدمات اليخوت الفاخرة (SYSC) في عجمان استكمال مراحله التشغيلية النهائية، وذلك مع البدء في تشغيل البنية التحتية الحيوية وتفعيل القدرات الأساسية للخدمات التقنية، ما يعزز مكانته كأحد أكثر مراكز إعادة التأهيل والصيانة المتخصصة لليخوت الفاخرة تطوراً في المنطقة.

صُمّم المركز على نحو مخصص لتلبية الاحتياجات المتنامية في سوق اليخوت الفاخرة في الشرق الأوسط، ليشكّل توسعاً استراتيجياً ضمن مسيرة مجموعة جلف كرافت الممتدة لأكثر من أربعة عقود من التميز في التصنيع والخدمات البحرية. ومن المنتظر أن يساهم مركز SYSC على نحو فاعل في تعزيز القدرات الإماراتية على توفير خدمات الصيانة لليخوت الفاخرة على مستوى الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد في صيانة اليخوت الفاخرة.

يؤكّد اعتماد الرافعة المتحركة من "سيمولاي" بقدرة رفع تصل إلى 600 طن الجاهزية التشغيلية لمركز خدمات اليخوت الفاخرة SYSC)) لتنفيذ عمليات الرفع البحري الثقيلة. وتتيح هذه المنظومة التعامل مع اليخوت بطول يصل إلى 60 متراً بكفاءة تشغيلية عالية، بالإضافة إلى الدعم الذي توفره رافعة متحركة إضافية بقدرة75 طناً مخصصة لتلبية احتياجات الصيانة اليومية.

يضم المركز مراسي عميقة بعمق 6 أمتار، ورصيف خدمات مُصمم خصيصاً لاستقبال ما يصل إلى ثمانية يخوت في الوقت ذاته. ويعتمد مركزSYSC منظومة خدمات متكاملة تضم مكاتب إدارية، وورش متخصصة، ومناطق دعم فني، ومستودعات مؤمّنة للمعدات. وتوفّر فرق العمل خدمات إعادة التأهيل والصيانة داخل المركز، والتي تشمل الأعمال الميكانيكية، والإصلاحات الهيكلية المعتمدة، وأعمال الطلاء، والنجارة، وتجديد المساحات الداخلية.

يأتي إطلاق مركز خدمات اليخوت الفاخرة (SYSC)بالتزامن مع النمو الاستثنائي عبر قطاع اليخوت الفاخرة، وصمم على نحو مبتكر لتوفير خدمات الدعم والصيانة لليخوت العاملة في الشرق الأوسط والمحيط الهندي ومسارات العبور إلى البحر المتوسط والمسارات الأخرى المرتبطة به.

يعزّز مركز خدمات اليخوت الفاخرة (SYSC)في عجمان مكانة دولة الإمارات في قطاع الصناعة البحرية، ويعد بمثابة احتفاء بالإرث التاريخي لمسيرة جلف كرافت التي انطلقت من عجمان إلى العالم موفرة أفخم وأرقى أنواع اليخوت العالمية.

نبذة عن مركز خدمات اليخوت الفاخرة (SYSC)

يُرسّخ مركز خدمات اليخوت الفاخرة (SYSC) معياراً تقنياً جديداً لعمليات صيانة اليخوت والقوارب في الشرق الأوسط. ويستند مركز SYSC إلى أكثر من40 عاماً من الخبرة لتقديم خدمات بمعايير عالمية، باعتباره جزءاً أساسياً من مجموعة جلف كرافت إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصميم وتصنيع وصيانة اليخوت الفاخرة واليخوت والقوارب. يقع المركز ضمن منشأة متخصصة تمتد على مساحة10,000 متر مربع، ويضم مراسي عميقة، ورصيف خدمات بطول80 متراً، وأربعة مراسٍ بطول60 متراً، إضافة إلى رافعتين متحركتين: الأولى بقدرة رفع600 طن، والثانية بقدرة75 طناً، ما يضمن مناولة فعّالة للقوارب الترفيهية واليخوت واليخوت الفاخرة. وتقدّم فرق متعددة التخصصات أعمال الصيانة وإعادة التأهيل المتكاملة والخدمات الدقيقة عالية المستوى، تشمل الإصلاحات الميكانيكية، والأعمال المعتمدة من جهات التصنيف، والطلاء، والنجارة، وأعمال التنجيد، والتي تنفذ جميعها ضمن مرافق المركز. ويضم الموقع متجراً لقطع الغيار، ومكتباً مخصصاً لخدمات تسجيل السفن بالتعاون مع سلطة دبي البحرية، ما يساهم في تبسيط الإجراءات التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير الدعم الفعّال وسريع الاستجابة.

SYSC- رعايةٌ تدوم مدى الحياة https://sysc.ae/

