تحول المنصة الخبرات المؤسسية التراكمية والبيانات المملوكة للشركة إلى رؤى ديناميكية دقيقة.

توفر المنصة أدوات تحليلية للمؤشرات الرئيسية والتوجهات المستقبلية لتحديد فجوات السوق ذات الأولوية.

بنمو سنوي مقدر بـ 145% تصدرت المملكة أقوى أداء للاستثمار الجريء بين الأسواق الناشئة في عام 2025.

الرياض: أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن منصتها التحليلية الرائدة Aian، التي طُورت داخليًا، والتي توظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تعزيز دورها المؤسسي في تطوير منظومة الاستثمار الخاص في المملكة، ودعم مهامها كصانع للسوق، وموجه للنمو الاستثماري وفق أسس تعتمد على البيانات.

إذ تعتمد منصة Aian التي طورتها كفاءات SVC الوطنية السعودية، على منهجية ذكاء بيانات متقدمة، تقوم بتحويل خبرات الشركة المؤسسية المتراكمة، والبيانات التفصيلية التي تمتلكها إلى رؤى دقيقة حول ديناميكيات السوق، وتطور القطاعات، وتَشكّل رأس المال. حيث تعمل المنصة على تحويل الذاكرة المؤسسية إلى معرفة تراكمية، بما يُمكّن اتخاذ قرارات تستند إلى الإشارات الحالية والاتجاهات التاريخية طويلة المدى في آن واحدة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للاستثمار في SVC الأستاذة نورة السرحان: "مع توسّع سوق الاستثمار الخاص في المملكة، تزداد أهمية وضوح ودقة البيانات، فهي اليوم عنصر أساسي يماثل في أهميته رأس المال ذاته. لذا تمثل Aian طبقة جديدة من البنية التحتية المعلوماتية للسوق، بما يُعمق الثقة المؤسسية، ويدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، ويُسهم في تعزيز النمو المستدام. ومن خلال تحويل البيانات إلى توصيات قابلة للتنفيذ، حيث تُرسّخ Aian مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للاستثمار الخاص ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وأشارت السرحان إلى أن صناعة القيمة في أسواق الاستثمار الخاص لا ترتبط فقط بضخّ الاستثمار، بل بصناعة البيئة التي يتدفق فيها رأس المال بكفاءة. وأكدت أن المرحلة المقبلة من تطور السوق ستكون مدفوعة بالبيانات والتحليل والتوصيات المتعمقة قبل رأس المال. وأضافت: "من خلال منصة Aian، نبني الأساس المعرفي لمنظومة الاستثمار الخاص، ما يُمكّن SVC من رؤية أوضح، وقرارات أدق، وتوجّه مبني على البصيرة لا الافتراض".

من جهتها قالت الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في SVC، الأستاذة عذاري المبارك: "في أسواق الاستثمار الخاص، لا يشكّل الوصول إلى التمويل التحدي الأكبر، بل الوصول إلى الرؤية الواضحة. ويتفاقم هذا التحدي في الأسواق الناشئة سريعة النمو، حيث تختلف مستويات الإفصاح وتتجزأ مصادر البيانات وتتوزع المعرفة المؤسسية بين جهات متعددة".

وأضافت المبارك: "بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية ذات الأهداف التنموية، يُشكّل نقص البيانات الدقيقة والمتسقة تحدّيًا هيكليًا يؤثر على كفاءة تخصيص رأس المال، وعلى قدرتها في تحفيز الاستثمار الخاص على نطاق واسع. وقد تأسست SVCلسد هذه الفجوات. ومع تكليفها بتمكين السوق؛ يتجاوز دورها التمويل؛ ليشمل بناء البيئة التي تنمو فيها منظومة الاستثمار الخاص بصورة صحية ومستدامة".

يذكر أنه وعبر دمج بيانات محفظة SVC الاستثمارية مع مصادر خارجية مُختارة، توفر Aian عملية متواصلة لجمع البيانات والتحقق من صحتها، ما ينتج تمثيلًا حيًا لحركة السوق يعكس تدفق رأس المال بمرور الوقت، بدلًا من الصورة المجزأة التي قد تقدّمها التقارير التقليدية.

وتوفر Aian أدوات تحليلية قابلة للتخصيص تقدّم تحديثات متكررة وتحليلات مستقبلية، تُمكن SVC من تحديد فجوات السوق ذات الأولوية، وإعادة توجيه تخصيص رأس المال، وتصميم برامج فعّالة لتطوير المنظومة.

وتشمل قدرات التحليل المستقبلي لـ Aian تحليل الأنشطة التمويلية المرتقبة، بما في ذلك الجولات الاستثمارية، وحجم التمويل المتوقع. كما تضم المنصة أدوات معيارية للمقارنة المؤسسية؛ تتيح تحليلات منظمة عبر نظراء السوق، والقطاعات، والمبادرات، دعمًا لنمو منظومة أكثر كفاءة واستنادًا إلى الأدلة.

المملكة تتصدر أسواق الاستثمار الجريء في الأسواق الناشئة

أكدت منصة البيانات الاستثمارية MAGNiTT أن المملكة العربية السعودية حققت أقوى أداء للاستثمار الجريء بين الأسواق الناشئة في عام 2025، حيث سجلت 1.72 مليار دولار في حجم الاستثمار الجريء، بنمو سنوي بلغ 145%، وهو الأعلى بين الاقتصادات الأكثر نشاطًا.

كما حافظت المملكة على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، مسجّلة 257 صفقة في عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 45%. ويعكس هذا الأداء استمرار التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، ودخولها مرحلة جديدة من النمو الابتكاري المدفوع بالقطاع الخاص.

