القاهرة – أعلنّا بنك البركة– مصر وجامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تقديم منح دراسية جزئية لطلاب الجامعة بقيمة 20 مليون جنيه مصري، مُقدمة من بنك البركة – مصر، لتغطية التكاليف الدراسية للطلاب المستحقين للدعم المالي والمتفوقين علميًا للعام الأكاديمي 2025/26. ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية متبادلة بين المؤسستين لتعزيز التعليم فى مجال التكنولوجيا بمعايير عالمية، وتمكين الطلاب من استكمال مسيرتهم التعليمية دون عوائق مادية.

أبرم الاتفاقية، التي تمتد لأربع سنوات، الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي– بوليتكنك مصر (SUTech) بمقر شركة السويدي اليكتريك بالتجمع الخامس. كما شهدت مراسم التوقيع حضور كل من الأستاذ شريف عزت، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي في بنك البركة – مصر، والأستاذة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH)، والأستاذ الدكتور أحمد حسن يوسف، رئيس جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech)، ولفيف من قادة المؤسستين.

ويعكس هذا التعاون التزام بنك البركة بتقديم العون المالي اللازم لتمكين الطلاب من خلال توفير رعاية مالية تتراوح بين 10% و90% من المصروفات الدراسية للطلاب ضمن برنامج المنح الدراسية الجزئية للبنك. وفي المقابل، تواصل جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) تقديم برامج تعليمية بمعايير عالمية تؤهلهم للحصول على بكالوريوس مهني في التكنولوجيا الهندسية والانطلاق إلى سوق العمل المحلي والدولي. كما تنص الاتفاقية على إطلاق اسم "بنك البركة" على أحد الفصول الدراسية لمدة عشر سنوات، تعبيرًا عن الشراكة الممتدة بين المؤسستين في تيسير مسيرة الطلاب التعليمية.

وفي هذه المناسبة، صرّح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، قائلًا: يسعدنا أن نتعاون مع جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech)، أول جامعة بوليتكنيك في مصر، عن طريق تغطية التكاليف الدراسية لـ104 طالب، بهدف إعداد كوادر مهنية مؤهلة لسوق العمل. فنحن في بنك البركة –مصر، نضع التعليم في صميم استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية، إيمانًا منا بأن الاستثمار في العقول الشابة هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل مصر. ومن خلال هذه الرؤية المشتركة، نفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب المتفوقين، ونمكّنهم من متابعة مسيرتهم التعليمية بكل طموح بما يتماشى مع احتياجات الصناعة."

و تعليقًا على هذا التعاون، قال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech):" منذ انطلاق الجامعة وضعنا نصب أعيننا هدفًا واضحًا يتمثل في سد الفجوة بين متطلبات الصناعة ومخرجات التعليم العالي عبر إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلى والدولى. وقد حرصنا على تحقيق ذلك من خلال شراكات أكاديمية مع جامعات عالمية مرموقة في تخصصات متعددة، إلى جانب تعاون وثيق مع شركات رائدة في قطاعات صناعية مختلفة. واليوم، نفخر بتعاوننا مع بنك البركة – مصر، الذي من خلاله نوفر للطلاب فرصًا أوسع لتحقيق طموحاتهم، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع."

تجدر الإشارة أن هذا التعاون يأتي كامتدادًا لشراكة مثمرة بين بنك البركة وجامعة السويدي للتكنولوجيا، حيث سبق أن تعاون بنك البركة – مصر وجامعة السويدي– بوليتكنك مصر (SUTech) من خلال تجهيز معمل حاسب آلي متطور يحمل اسمه، بما يعكس التزام المؤسستين، على مدار السنوات، بتطوير البيئة التعليمية والتكنولوجية وتمكين الطلاب من مواكبة متطلبات سوق العمل.

