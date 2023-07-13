بالتعاون مع جامعة أميتي الهندية بدبي

السويدي: نحرص على تقديم قيمة مضافة إلى الصناعة وتعزيز قدرات الكوادر البشرية من الشباب المصري

الريحاني: نطبق لأول مرة في مصر نظام "البوليتكنك"... ونوفر منح دراسية لطلاب الدفعة الأولى

القاهرة: أعلنت "جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر"(SUT) ، أول جامعة "بوليتكنك" في مصر تمهد الطريق للتوظيف محلياً ودولياً وذلك بالتعاون الأكاديمي مع جامعة أميتى بدبي، عن حصولها على اعتماد مجلس الوزراء، وانطلاق أعمالها الفعلية، وفتح أبواب التقديم للعام الأكاديمي الجديد 2023/2024.

وجاءت فكرة تدشين "جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر"، في الوقت الذي خلق التغيير الاقتصادي حاجة كبيرة للتعليم العملي، وظهرت الحاجة لوجود وظيفة مهمة غير متوفرة في الأوساط الهندسية في مصر، لكنها توجد بشكل قوي ومؤثر في البلاد المتقدمة صناعياً في أوروبا، وكانت سبباً رئيسياً في تقدمها، وهي وظيفة( تكنولوجي الهندسة) والتي سيكون لها تأثير قوي في قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، وذلك لما تدمجه الوظيفة من المهارات الهندسية في التصميم والمهارات التقنية للتنفيذ.

وبهذه المناسبة صرح المهندس/ أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي اليكتريك: " نحرص دائماً على تقديم قيمة مضافة إلى الصناعة المصرية من خلال تزويدها بتخصصات جديدة، ونعمل أيضاً على تعزيز قدرات الكوادر البشرية من الشباب المصري، لتكون على دراية بكافة المعطيات الحديثة في المجالات الصناعية المختلفة. " وأكد على أن كل المؤسسات الصناعية باتت تحتاج إلى كوادر تتقن الشق العملي بجانب إجادة الشق النظري، وهو الأمر الذي نريد أن ننميه في كوادرنا وطلابنا من خلال ضمان تدريبهم في العديد من مؤسسات شركائنا من القطاع الخاص في كل المجالات، لتأهيلهم بالخبرات العملية ذات صلة. بالإضافة إلى ذلك، الطلاب فى برامج البوليتكنك لديهم فرصة المشاركة في البرامج التعاونية والتدريبات وخبرات التعليم القائمة على العمل.

بدورها قالت الأستاذة/ حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي: "سعداء للغاية بإطلاق جامعتنا التي تطبق لأول مرة في مصر نظام "البولتيكنك"، وهو النظام الذي يعتمد بشكل أكبر على الشق العملي والذي سيستحوذ على 60% من المقررات الدراسية ، فيما تكون الـ 40% الأخرى للجانب النظري." ولفتت أن الجامعة استقطبت الخبرة الهندية المتميزة في مجال التكنولوجيا من خلال توقيع اتفاقيتها الرائدة مع جامعة أميتي بدبي، والتي تحوز خبرة تعليمية لأكثر من 27 عامًا، ولديها 14 حرمًا جامعيًا حول العالم، وذلك للاستفادة من أنظمة التعليم المتميزة في جميع أنحاء العالم لدعم هذا المسار الحيوي للتعليم العالي في مجال التكنولوجيا.

وأوضحت الريحاني أن الجامعة ستوفر منحاً دراسية لعدد من طلاب الدفعة الأولى، مع إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية للجميع مع منصة تكنولوجيا الخدمات المالية "VALU"، على أن يحصل الطالب في نهاية السنوات الدراسة الأربعة على بكالوريوس التكنولوجيا الهندسية "B. Tech" المعتمد، كما ستمنح الجامعة درجة الماجستير في التكنولوجيا ، ودرجة الدكتوراة في التكنولوجيا، كذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال المتخصصة. وأوضحت أن انطلاق الدراسة في الجامعة سيبدأ بأربعة برامج رئيسية وهي (تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية، تكنولوجيا علوم الحاسوب، تكنولوجيا علوم البيانات، تكنولوجيا الأمن السيبراني والشبكات)، وهي البرامج التي شارك قادة الصناعة في وضعها، والتي تعد من أهم التخصصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والدولية.

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عن جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر

تعد جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنيك مصر - رائدة في التعليم العالي في مجال التكنولوجيا من خلال تلبية احتياجات التطور السريع فى التكنولوجيا. جامعة السويدي للتكنولوجيا، هي أول جامعة بوليتكنيك والتى تقدم شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة ( B.TECH) لمدة 4 سنوات بالاضافة الى شهادة اعتراف للبرنامج الدراسى من جامعة أميتي الدولية. - SUTبوليتكنك مصر – تهدف الى توفير تعلبم عالى متميز من خلال التركيز على البرامج المعتمدة ،المهارات التطبيقية ، الخبرة العملية والتدريب على الصناعة. تمهد SUT الطريق للطلاب للتوظيف محليا وعالميا من خلال اتصالاتها الصناعية حيث انها تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة.

تعاونت جامعة SUT - بوليتكنك مصر - مع جامعة أميتي فرع دبي ، واحدة من افضل الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند حيث تقوم بتطبيق النموذج التعليمي الهندي الرائد في جميع أنحاء العالم والذي يعمل على تطوير التقنيات والمعايير المستخدمة في الاقتصاد الحديث اليوم.