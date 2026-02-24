الإمارات، دبي: أعلنت Sumwon Studios إحدى دور الأزياء العالمية سريعة النمو والتي ترتكز على نموذج الإنتاج القائم على الطلب، والتي أسسها نيتين باسي،عن اختتام السنة المالية لعام 2025 بأداء قوي، مسجلةً محطة بارزة في مسيرتها خلال عامها التشغيلي الثاني فقط.

حيث حققت Sumwon Studios خلال عام 2025 صافي إيرادات قُدّرت بنحو 300 مليون دولار أمريكي، مدعومةً بقاعدة عملاء تمتد عبر أكثر من 200 دولة، في إنجاز يرسّخ مكانة المجموعة كأحد النماذج الأسرع نموًا في صناعة الأزياء العالمية.

ويجسّد هذا الأداء قدرة المجموعة على التوسع الذكي، عبر نموذج يعتمد على الطلب الفعلي للمستهلك، ما يمكّن العلامات التجارية من النمو بسرعة وانضباط، مع تركيز ثابت على الاستدامة والكفاءة والنمو الربحي.

و يتكون فريق Sumwon Studios من أكثر من 150 موظفًا على مستوى العالم، ضمن فرق منتشرة في عدة أسواق دولية، لدعم محفظتها المتنامية من العلامات التجارية وعملياتها متعددة القنوات.

وفي تعليقٍ على هذا الإنجاز، قال نيتين باسي مؤسس الشركة: "تأسست Sumwon Studios برؤية طويلة الأمد لبناء مجموعة أزياء من الجيل الجديد، تتماشى مع الطريقة التي تُبنى وتُوسّع بها العلامات التجارية اليوم. ويعني ذلك العمل بسرعة، والبقاء على تماس مباشر مع العملاء، والتنفيذ بانضباط. وتركز السنوات المقبلة على توسيع محفظة علاماتنا التجارية وبناء منصة قادرة على التوسع عالميًا بشكل مستدام."

ومع النظر إلى عام 2026، تعتزم Sumwon Studios مواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات وتطوير العلامات التجارية، في إطار تسريع المرحلة التالية من النمو عبر جميع علاماتها وقنواتها عالميًا.

حول Sumwon Studios:

تُعد Sumwon Studios مجموعة عالمية رائدة في الأزياء وبناء العلامات التجارية، أسسها نيتين باسي، مؤسس Missguided، وتركز على ابتكار وتوسيع وإحياء علامات الأزياء التي تتسم بالملاءمة الثقافية وتعكس تطلعات الجيل الجديد من المستهلكين.

تعمل المجموعة في كل من المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، معتمدة نموذجًا تشغيليًا متقدمًا يجمع بين الإنتاج حسب الطلب المدعوم بالبيانات، و تقديم العلامات التجارية بأسلوب قصصي مبتكر وجذاب، واستراتيجيات تسويق رقمي متقدم، مما يتيح لها التوسع العالمي بشكل مستدام ومتسق مع أهداف الأداء التجاري.

و تغطي محفظة Sumwon Studios مجموعة واسعة من العلامات التجارية للأزياء النسائية والرجالية، إلى جانب العلامات التجارية المتخصصة في أسلوب الحياة المعاصر، عبر إدارة العلامات المملوكة، والشراكات الاستراتيجية، واتفاقيات الترخيص. ومن خلال تركيزها الحاد على المرونة والإبداع والكفاءة التجارية، حيث تسعى المجموعة لإعادة تعريف الطريقة التي تُبنى وتُوسّع بها العلامات التجارية الحديثة على مستوى عالمي، لتصبح نموذجًا للابتكار والتميز في صناعة الأزياء العالمية.

