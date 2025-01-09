الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت منصة تيك توك عن إطلاق ميزة STEM Feed العالمية لأول مرة في المملكة العربية السعودية، يأتي هذا في إطار جهود المنصة المستمرة لتنويع المحتوى وإلهام الشباب السعودي لاستكشاف مسارات مهنية جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، لتصبح المملكة العربية السعودية أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُفعل هذه الميزة المبتكرة، مما يعكس التزامها بدمج التعليم مع الترفيه.

تم تصميم ميزة STEM Feed الجديدة من تيك توك لتقديم محتوى عالي الجودة وموثوق في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بهدف إلهام الجيل القادم من المفكرين والمبدعين في السعودية. سيتمكن المجتمع السعودي من الوصول إلى مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو التعليمية التي تهدف إلى إثارة الفضول وتعزيز التفاعل في مجالات العلوم(STEM) المختلفة.

وتعليقاً على ذلك، قالت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات والتسويق لدى منصة تيك توك في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان وجنوب آسيا :يمثل إطلاق STEM Feed في المملكة العربية السعودية خطوة فارقة في مهمتنا لإلهام وتعليم الجيل القادم من المبتكرين. نسعى من خلال توفير منصة مخصصة لمحتوى العلوم (STEM) لإثارة الفضول وتعزيز الإبداع وتمكين الشباب من استكشاف الإمكانيات اللامحدودة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. هذه المبادرة تعكس التزامنا المستمر بدمج التعليم مع الترفيه لمساعدة العقول الشابة على إطلاق العنان لإمكاناتهم وإحداث التغيير."

يوفر STEM Feed تجربة مشاهدة فريدة من نوعها، حيث يجمع بين التعلم التعاوني واكتشاف المحتوى، بما يتماشي مع تحقيق هدف تيك توك في بناء المجتمعات الرقمية. سيتم تحسين المحتوى إقليميًا بالتعاون مع شركاء محليين مثل "مجرة"، المزود الرائد للمحتوى العربي الموثوق والمفيد والعالي الجودة عبر الإنترنت، لضمان توافقه مع أعلى معايير الدقة العلمية ودعم أهداف التنمية المستدامة في المملكة. وكجزء من رؤية تيك توك طويلة الأمد، تخطط تيك توك لتطوير شراكات إضافية مع منصات تعليمية رائدة، لتوسيع خيارات تلك الميزة وتعزيز تأثيرها على تعليم العلوم المختلفة في المنطقة.

ومن جانبه، قال عمّار هيكل، الرئيس التنفيذي لـ "مجرة :نعتز بأن نكون شريكًا استراتيجيًا في إطلاق STEM Feed الجديد على تيك توك في المملكة العربية السعودية. التعاون مع منصات رائدة مثل تيك توك يساعدنا في إيصال المحتوى العربي المفيد والموثوق الذي تنتجه مجرة لشريحة واسعة من الشباب. يمثل هذا التعاون خطوة هامة في نشر المعرفة من منصاتنا المتخصصة في المجتمع وتقديم أفضل محتوى عربي على الإنترنت، خاصة في المجالات الحيوية التي تحتاجها منطقتنا في بناء المستقبل، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات."

يلعب STEM Feed دورًا محوريًا في تحقيق النجاح بفضل مجتمعه المتنوع من المبدعين والمعلمين ومحبي العلوم الذين يقدمون محتوى يُثير الفضول ويعزز التعلم العملي. وسيُلهم مبدعون مثل @ana.ostori و@qadrat_rawan و@abdullah_yw و @mechatrook الجيل القادم من المبتكرين من خلال تجاربهم العلمية، في مجال الرياضيات، والتكنولوجيا، والأجهزة الإلكترونية وغيرها من المواضيع. من خلال فيديوهات هؤلاء المبدعين من داخل السعودية وخارجها، سيصبح STEM Feed مصدرًا حيوياً للشباب لاستكشاف وظائف STEM وتعزيز شغفهم بالعلم وحب الاستكشاف.

على الصعيد العالمي، أثبتت المجتمعات المهتمة بـ STEM على تيك توك نجاحها الكبير، حيث نشر حوالي 10 ملايين مقطع فيديو متعلق بمختلف العلوم(STEM) على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث الماضية. فإن المنصة توفر فرصًا لا حصر لها للمبدعين والمجتمع لمشاركة معرفتهم وشغفهم عن طريق إتاحة التجارب العملية والدروس التعليمية حول البرمجة ومبادئ الهندسة.

ولضمان جودة وسلامة محتوى STEM Feed، سيتم مراجعة جميع المواد بدقة من قبل فرق تيك توك أو بالتعاون مع "Common Sense Networks" و "Poynter". فيما ستقيّم "Common Sense Networks" القيمة التعليمية للمحتوى، في حين ستتحقق "Poynter" من مصداقية المعلومات المقدمة. ولن يُدرج أي محتوى لا يفي بهذه المعايير في الميزة الجديدة التي يقدمها تيك توك.

يأتي إطلاق STEM Feed في المملكة العربية السعودية ضمن مبادرة تيك توك العالمية لتعزيز المجتمعات التعليمية وتمكين الاكتشاف على المنصة وضم الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة معاً. وتؤكد تيك توك التزامها بتعزيز الابتكار وتطوير التعليم في المنطقة من خلال تقديم منصة نابضة بالحياة لاستكشاف مواضيع حيوية لمستقبل السعودية.

ومع التطور المستمر للمنصة، من المتوقع أن ينمو STEM Feed ويتكيف مع احتياجات افراد مجتمعه، مما يُعزز تجربتهم التعليمية وتشجيعهم على بدء مسار وظيفي في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وبفضل ما حققته تيك توك كمنصة للمحتوى المتنوع، يمثل إضافة STEM Feed خطوة كبيرة إلى الأمام في دمج التعليم مع الترفيه، مما يساعد الشباب السعودي على مواجهة المستقبل بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح.

عن منصة TikTok

TikTok هو الوجهة الرائدة للفيديوهات القصيرة على الهاتف المحمول. مهمتنا هي إلهام الإبداع وجلب السعادة.

يقع المقر الرئيسي العالمي لـ TikTok في لوس أنجلوس وسنغافورة، وتقع مكاتب للشركة في نيويورك ولندن ودبلن وباريس وبرلين ودبي وجاكرتا وسيول وطوكيو.

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