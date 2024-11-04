الموارد البرمجية المتطورة لدى SteerAI ومعداتها التقنية الحديثة ستُستخدم في تطوير القدرات المستقلة في المركبات الصناعية.

الشركة الجديدة التي أطلقتها فنتشر ون، ذراع التسويق التجاري لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ستبدأ بالمركبات الأرضية ثم توسع نطاق عملها ليشمل المركبات البحرية.

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فنتشر ون، ذراع التسويق التجاري التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، عن إطلاق شركة SteerAI المختصة بتطوير أنظمة التنقل المتقدم المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحويل المركبات الصناعية التقليدية إلى مركبات مستقلة عالية الكفاءة.

وستستهدف شركة SteerAI في مرحلتها الأولى قطاعي الخدمات اللوجستية والدفاع، مستعينةً بمجموعة من الأجهزة والمعدات المتقدمة والموارد البرمجية ونظام إدارة الأساطيل لتزويد المركبات الأرضية المستقلة بالقدرة على تنفيذ المهام المعقدة بدقة وكفاءة عاليتين، مما يساهم في توفير الوقت وتعزيز استخدام الموارد وحماية القوى العاملة. وتجدر الإشارة إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في SteerAI تم تطويرها من قبل خبراء معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

وبهذه المناسبة، قال معالي فيصل البناي، مستشار رئيس دولة الإمارات والأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "يُمثل إطلاق شركة SteerAI خطوة محورية لتعزيز الدور الريادي الذي تؤديه دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المستقلة، والبناء على رؤيتنا في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة المتمثلة في استكشاف آفاق الابتكار، ومجسدةً جهودنا لتحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول عملية ذات أثر ملموس."

ومن جانبها، قالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "لم نكتفِ بتطوير مركبة مستقلة فحسب، بل قُمنا بتطوير العقل الموجِه لهذه المركبات عبر تزويدها بخوارزميات ملاحة تعمل بصورة متكاملة مع أجهزة الاستشعار المتطورة ضمن نظام فعال ومعياري يمكن تشغيله على أي مركبة ويمتلك القدرة على إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل الحديثة."

وستتمكن المركبات المستقلة التي تعمل بنظام SteerAI من العمل بثبات ودقة بين مسارات التنقل وبالحد الأدنى من فترات التوقف، كما تعمل الموارد البرمجية بصورة متكاملة مع أجهزة الاستشعار لتمكين المركبات من الاستجابة بسرعة للمخاطر المحتملة وتفادي العقبات والعمل بسلاسة حتى في الظروف البيئية الصعبة والمناطق غير المألوفة.

وإلى جانب تمكين الحركة المستقلة بالكامل، تسهّل برمجيات SteerAI أيضاً عملية إدارة أساطيل المركبات عن بُعد، بما يتضمن تخطيط المهمات والمراقبة وإجراء التحليلات المبنية على البيانات لضمان نشر المركبات بأفضل كفاءة وأداء.

ومن جانبه، قال رضا نيدهك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لفنتشر ون: "يمثل إطلاق SteerAI علامة فارقة في مسيرتنا لتعزيز الأثر الإيجابي عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة. إذ تتسم احتياجات التنقل في قطاعي الخدمات اللوجستية والدفاع بحدتها وتعقيدها وتكلفتها الباهظة. بينما لا يتقيد نظامنا المستقل بنوع معين من المركبات وهو قادر على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية والدقة، وفي نفس الوقت ضمان سلامة القوى العاملة التي تعد أثمن مورد لدى المؤسسات. وتوؤكد أيضاً على رسالتنا التي تتمثل في توظيف التكنولوجيا لدعم شركائنا في تطوير أساليب عملهم وإعادة تشكيلها نحو الأفضل.

تجدر الإشارة إلى أن SteerAI هي ثاني شركة تطلقها فنتشر ون، حيث سبق لها إطلاق شركة AI71 في نوفمبر 2023، والتي تختص بتقديم الحلول المتقدمة بالاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي فالكون المطورة على أيدي فريق معهد الابتكار التكنولوجي.

نبذة عن فنتشر ون



تعمل فنتشر ون، الذراع التجارية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، على سد الفجوة بين الجانب البحثي والتطبيقات العملية الجاهزة للسوق، من خلال تقديم حلول تحولية للشركاء والعملاء في القطاعين العام والخاص. وتجمع فنتشر ون بين الأبحاث الرائدة والخبرة التقنية الواسعة، لتعزيز الابتكار الذي يرتقي بحياة الناس ويترك أثراً إيجابياً ملموساً.

نبذة عن SteerAI



تختص شركة SteerAI في تكنولوجيا التنقل المستقل، وهي تعمل تحت مظلة فنتشر ون، ذراع التسويق التجاري لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. وتوظف الشركة موارد برمجية متقدمة مدعومة بتقنية التعلم الآلي، وهي مطورة من قبل معهد الابتكار التكنولوجي، لقطاعي الخدمات اللوجستية والدفاع من أجل تحويل المركبات القياسية إلى وحدات نقل مستقلة ذات كفاءة عالية وقادرة على تنفيذ المهام المعقدة في الطرق الوعرة. وتهدف SteerAI إلى وضع معايير جديدة للكفاءة والسلامة والدقة في مجال التنقل المستقل.

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