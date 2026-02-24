الرياض: أعلنت مجموعة stc عن تحقيق رقمين قياسيين عالميين مسجلين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك عبر عرض جوي مبتكر باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز)، أُقيم في سماء مدينة الرياض بمناسبة يوم التأسيس السعودي.

وشمل الإنجاز الأول تسجيل أكبر رمز استجابة سريعة (QR Code) يتم تشكيله بواسطة طائرات الدرونز، فيما تمثل الإنجاز الثاني في تسجيل أكبر صورة متحركة مرسومة بالطائرات بدون طيار، في عرض بصري متكامل عكس الإمكانات التقنية والإبداعية المتقدمة للمجموعة.

وجاء هذا العرض الاستثنائي ضمن مشاركة مجموعة stc في احتفالات يوم التأسيس حيث أضاءت الطائرات سماء العاصمة بلوحات رقمية متحركة ورمز تفاعلي، في تجربة جمعت بين الابتكار والتقنية والاعتزاز بالهوية الوطنية.

الجدير بالذكر أن احتفالات المجموعة بيوم التأسيس استمرت لمدة أسبوع كامل قبل تاريخ المناسبة، وتضمنت فعاليات داخلية خاصة بالموظفين في المركز الرئيسي، إضافة إلى توزيع مئات الجوائز على الموظفين والعملاء، في إطار مشاركة الجميع فرحة هذه الذكرى الوطنية.

