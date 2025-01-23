الرياض: أعلنت منصة stc tv عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة LiveLike، الرائدة في مجال التكنولوجيا التفاعلية، تتيح بموجبها لمنصة stc tv الاستفادة من تقنيات الألعاب المتقدمة التي تقدمها LiveLike، مما يساعد في تعزيز مشاركة المشاهدين وتوسيع نطاق تجربة الترفيه الرقمي في المنطقة توافقًا مع استراتيجية stc tv التي تهدف الى ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال البث الترفيهي الرقمي عبر الانترنت، وتقديم حلول استثنائية لمستخدميها.

تلتزم منصة stc tv باستكشاف فرص جديدة وابتكار حلول تلبي احتياجات المشاهدين المتغيرة. ويأتي تعاون stc tv مع LiveLike في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين تجربة العملاء، حيث تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز تفاعل المستخدمين على منصتها. كما تهدف منصة stc tv ، من خلال دمج هذه التقنيات المتقدمة، إلى تحقيق نمو مستدام، ورفع معدلات الاحتفاظ بالمستخدمين، بالإضافة إلى تقديم قيمة مضافة وكفاءة أعلى لشركائها في مختلف المجالات.

حيث تساهم تقنيات LiveLike في تحسين تجربة المشاهدة من خلال ميزات مثل المكافآت الفورية وحفلات المشاهدة الجماعية ولوحات الصدارة، مما يعزز ولاء المستخدمين ويفتح آفاقاً جديدة للإيرادات. من خلال تحفيز الابتكار ودفع عجلة النمو، تلعب هذه الميزات التفاعلية وأدوات الألعاب دوراً هاماً في تعزيز تفاعل المستخدمين، مما تساهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل التفاعل مع المحتوى في جميع أنحاء المنطقة.

من جانبه، أعرب مهير والافالكا، الرئيس التنفيذي لشركة LiveLike عن سعادته بالتعاون مع stc tv ، وقال: "نحن نفخر بشراكتنا مع stc tv لإطلاق طرق مبتكرة تمكّن المشاهدين من التفاعل مع محتواهم المفضل. إن هذه الشراكة تمثل كيفية تحويل التكنولوجيا للبث إلى تجربة أكثر تخصيصًا وإثارة. نتطلع إلى تفاعل جمهور stc tv مع هذه الميزات والقيمة التي تضيفها لتجربتهم."

تجدر الإشارة الى أن هذا التعاون يعكس التزام stc tv بتقديم حلول مبتكرة تسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل البث الترفيهي الرقمي عبر الانترنت، ويتوافق مع رؤية مجموعة stc لتعزيز الابتكار في هذا المجال.

نبذة عنstc tv :

stc tv خدمة بث تجمع وتقدم أفضل محتوى على المستوى الإقليمي والعالمي المتاح للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في الوقت الذي تكثر فيه المنصات، أصبح من الصعب على المشاهدين التنقل والاكتشاف والتفاعل مع المحتوى الذي يعجبهم.

تقدم stc tv الحل لذلك، من خلال تجربة بث رقمي عالمية تقدم أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال والمزيد بالتعاون مع كبار الشركاء مثل mbc و شاهد و هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وديزني و ستارزبلاي وديسكفري+ و ناشيونال جيوغرافيك وكارتون نتوورك والمزيد.

ويمكن للمستخدمين أيضاً مشاهدة مجموعة كبيرة من الأعمال الحصرية التي لا يمكنك مشاهدتها في أي مكانٍ آخر، بالإضافة إلى عددٍ كبير من أفضل القنوات التلفزيونية المباشرة المحلية والعالمية بما فيها المفتوحة والمشفرة.

كل هذا وأكثر في مكانٍ واحد!

نبذة عن LiveLike

LiveLike هي شركة تكنولوجيا مخصصة لتمكين التجارب الرقمية التي تساهم من تعزيز مشاركة الجماهير وزيادة معدلات الاحتفاظ وفرص الربح الجديدة. تساعد منصة مشاركة الجمهور ومحرك الألعاب التابعة لشركة LiveLike المنظمات الرياضية الكبرى وشركات الإعلام على تحسين تجربة الجماهير وزيادة وقت تفاعل المستخدمين مع المحتوى الخاص بهم وإطلاق العنان لقوة بيانات الطرف الأول. من خلال الميزات التفاعلية والاجتماعية المخصصة، ربطت LiveLike الجماهير ببعض أكبر الأحداث الحية في جميع أنحاء العالم، من الألعاب الأوليمبية، وSuper Bowl، وكأس العالم لكرة القدم، وNCAA March Madness، إلى الحفلات الموسيقية والمهرجانات والمناظرات الرئاسية الأمريكية.

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