أعلنت "stc tv"، المنصة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن فوزها بالجائزة الذهبية في حفل توزيع جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2025، وذلك ضمن فئة " الاستفادة المثلى من معلومات العملاء وملاحظاتهم". ويأتي هذا التكريم تقديراً لنهج المنصة المبتكر وحرصها المستمر على تعزيز تجربة المشاهدين، مما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع الترفيه الرقمي على مستوى المنطقة.

وتسلط الجائزة الضوء على مبادرة "تجربة العملاء التحويلية" التي أطلقتها "stc tv" في عام 2023، والتي تعتمد على استثمار ردود فعل العملاء الفورية والتحليلات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى. وتركز هذه المبادرة على تقديم تجارب مخصصة تلبي احتياجات المستخدمين المتغيرة، مما يُظهر انسجامها الكامل مع إستراتيجية النمو التي تتمحور حول العملاء، من خلال الاستفادة من تطلعات المشاهدين لتعزيز التفاعل وتحقيق تجربة ترفيهية استثنائية.

وتعمل "stc tv" على تطوير إستراتيجيات مبتكرة لتعزيز تجربة العملاء، وأبرزها إستراتيجية "صوت العميل" (VoC) التي تعتمد على جمع وتحليل البيانات للحصول على رؤىً معمقة لتفضيلاتهم، التي تعكس توظيف الشركة للابتكار والحلول الرقمية المتطورة، التي تسهم في توفير تجارب سلسة ومتميزة للمستخدمين.

وتستمر "stc tv" من خلال الدمج بين إستراتيجية الحلول الرقمية المبتكرة وإستراتيجية التجميع الرئيسية في تعزيز مفهوم الترفيه الرقمي، وتقديم مجموعة منوعة من المحتوى العالي الجودة مع واجهةٍ سلسة تمكن المستخدمين من الوصول إلى المحتوى بكل سهولة، وتوفر لهم تجارب ترفيهية تتوافق مع اهتماماتهم وتفضيلاتهم.

نبذة عن stc tv :

stc tv خدمة بث تجمع وتقدم أفضل محتوى على المستوى الإقليمي والعالمي المتاح للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في الوقت الذي تكثر فيه المنصات، أصبح من الصعب على المشاهدين التنقل والاكتشاف والتفاعل مع المحتوى الذي يعجبهم.

تقدم stc tv الحل لذلك، من خلال تجربة بث رقمي عالمية تقدم أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال والمزيد بالتعاون مع كبار الشركاء مثل MBC و شاهد و هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وديزني و ستارزبلاي وديسكفري+ و ناشيونال جيوغرافيك وكارتون نتوورك والمزيد.

ويمكن للمستخدمين أيضاً مشاهدة مجموعة كبيرة من الأعمال الحصرية التي لا يمكنك مشاهدتها في أي مكانٍ آخر، بالإضافة إلى عددٍ كبير من أفضل القنوات التلفزيونية المباشرة المحلية والعالمية بما فيها المفتوحة والمشفرة.

كل هذا وأكثر في مكانٍ واحد!

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة www.stctv.com

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