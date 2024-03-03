الخطوة تعكس التزام المجموعة للاستثمار في الابتكار والمشاريع التقنية الواعدة

tali ventures يتعاون مع صندوقي "Prosperity7" و"سنابل" لتمكين الشركات الوطنية الناشئة

الصندوق سيدعم المشاريع الرائدة ضمن مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنية المالية وغيرها

الرياض: أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن إطلاق ذراعها المتخصص في استثمارات رأس المال الجريء tali ventures، والذي يعزز توجهات المجموعة في النمو والابتكار، ويهدف إلى الاستثمار في الابتكار والشركات الناشئة المتوافقة مع استراتيجية المجموعة، وخلق قيمة مضافة من خلال تبني تقنيات ونماذج أعمال جديدة ومبتكرة.

وقد بدأ الصندوق بالاستثمار في عدة مشاريع ناشئة أهمها شركة Nile"" المتخصصة في حلول معدات الشبكات، ومنصة "رواء" المتخصصة في مجال إدارة المخزون، ومنصة "نير بي" المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية. وتعكس هذه الاستثمارات التزام المجموعة بتحفيز التحول الرقمي من خلال استثمارات استراتيجية في عدة مجالات وقطاعات تساهم في تحقيق النمو.

ويمثل إطلاق صندوق ’tali ventures‘ إنجازاً بارزاً يضاف إلى مسيرة المجموعة الحافلة بالنجاحات، ويعكس التوجه في الاستثمار بالمشاريع والتقنيات الواعدة والتي تتميز بفرص نمو في المنطقة والعالم، والتمكين و الدعم المستمر لهذا القطاع من خلال التعاون مع العديد من الصناديق العالمية في الاستثمار مثل صندوق "سنابل" و "Prosperity7" في المشاريع الريادية.

ويستثمر صندوق tali ventures في المشاريع الناشئة في مراحلها الأولية والمتقدمة حيث يركز على المشاريع في عدة مجالات من بينها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني وغيرها من القطاعات الرقمية الأخرى.

ويأتي إطلاق هذا الصندوق استكمالاً لدور وجهود مجموعة stc في دعم رواد الأعمال والمشاريع الرقمية من خلال توفير عدة مبادرات واستثمارات، مثلinspireU والذي احتضن ودعم أكثر من 100 مشروع ناشئ وخرج10 دفعات؛ إضافة إلى مساهمة صندوقي الاستثمار STV وstc Ventures في الاستثمار بالعديد من المشاريع الناجحة على مستوى المنطقة، ما ساهم في دعم النمو والتنوع الاقتصادي الوطني بما يتوافق مع استراتيجية stc "تجرأ".

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نبذة عن مجموعة stc:

هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.