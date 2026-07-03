دبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت «دبي الصحية» برنامج "Dream-It, Dubai-It"، وهو برنامج تعليمي تفاعلي مخصص للأطفال، يتيح لهم استكشاف عالم الرعاية الصحية من خلال تجارب عملية وورش ابتكارية وزيارات ميدانية، تساعدهم على تنمية مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ملهمة.

ويجسد البرنامج التزام «دبي الصحية» بتوفير تجارب تعليمية ثرية تتيح للأطفال استكشاف المنظومة الصحية، وتوسيع آفاقهم ومداركهم العلمية في أجواء مليئة بالمرح والإفادة، إيماناً بأن أطفال اليوم هم مفكرو وصناع التغيير في الغد.

ويُقام البرنامج خلال الفترة من 15 إلى 30 يوليو، ويستهدف الأطفال من عمر 10 إلى 13 عاماً، ويركز على تحفيز فضولهم، وتشجيعهم على التفكير الإبداعي، وتطوير أفكار يمكن أن تسهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان.

ويخوض المشاركون تجارب عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الطبية، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب ورش إبداعية، ونقاشات تفاعلية، وزيارات ميدانية، بما يمنحهم فهماً أوسع لمنظومة الرعاية الصحية، ويعرّفهم بتخصصاتها ومجالاتها المتنوعة.

وتُقام الأنشطة في عدد من منشآت «دبي الصحية»، تشمل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومركز الابتكار والتكنولوجيا، ومستشفى الجليلة للأطفال، ومؤسسة الجليلة، كما يتضمن البرنامج زيارات إلى متحف الاتحاد ومؤسسة دبي للمستقبل، بما يوفر للمشاركين تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

ويختتم البرنامج فعالياته بعرض المشاريع الختامية، حيث يستعرض المشاركون أفكارهم، وخطط تطويرها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بما يعكس ما اكتسبوه من مهارات وخبرات خلال البرنامج.

ويمكن للراغبين في المشاركة من مختلف الجنسيات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://bit.ly/4vYIsr3 أو متابعة منصات «دبي الصحية» على وسائل التواصل الاجتماعي للمزيد من المعلومات.

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