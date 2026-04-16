الرياض : أعلنت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، عن إبرام شراكة مع "مجموعة روشن"، المطور العقاري الرائد, بهدف إنشاء بنية تحتية محايدة لشبكة الألياف البصرية في المراحل القادمة من مجتمع سدرة في مدينة الرياض.

بموجب هذه الاتفاقية، ستتولى مجموعة stc مسؤولية تخطيط وتنفيذ البنية التحتية لشبكة الألياف البصرية، في حين ستقوم مجموعة روشن بالإشراف على اعتماد التصاميم، بما يضمن تكاملها مع النسيج العمراني للمجتمع والحفاظ على الطابع الجمالي.

ويسهم هذا النموذج في تمكين جميع مشغلي خدمات الاتصالات من تقديم الخدمات عبر بنية تحتية مشتركة لشبكة الألياف البصرية، مما يسهم في تعزيز الجودة وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى إلغاء الحاجة لنشر شبكات متعددة في مجتمع سدرة.

وحرصاً على مراعاة الطابع الجمالي للهوية العمرانية في مجتمع "سدرة"، سيتم تنفيذ الشبكة بالكامل تحت الأرض، مع توفير وصلات احتياطية للمرافق والأبراج ومحطات الاتصالات، بما يضمن استدامة منظومة الخدمات المختلفة والأنشطة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تمكن هذه البنية التحتية المتقدمة سرعات نقل بيانات عالية وموثوقه للسكان.

تعكس هذه الشراكة المكانة الرائدة لمجموعة stc في مجال البنية التحتية الرقمية وتسلط الضوء على دورها المحوري في دعم المشاريع السكنية الضخمة وجهود التطوير العمراني في المملكة، كما تؤكد في الوقت نفسه على التزام "مجموعة روشن" المستمر بتطوير مجتمعات سكنية عصرية.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا.

