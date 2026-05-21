المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، عن عقد شراكة استراتيجية مع بنك الإثمار، أحد أبرز بنوك التجزئة الإسلامية في المنطقة، بهدف تمكينه من إدارة تكاليفه السحابية بكفاءة أعلى عبر خدمات Amazon Web Services (AWS)، وذلك من خلال حلول متكاملة تقدمها stc البحرين بصفتها شريك خدمات من الفئة المتميزة (AWS Premier Tier Services Partner). وتسهم هذه الشراكة في تعزيز الكفاءة التشغيلية لبنك الإثمار، وترشيد الإنفاق السحابي، إلى جانب دعم جهوده في تسريع الابتكار وتطوير خدماته الرقمية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون في وقت تتزايد فيه تحديات إدارة التكاليف السحابية لدى المؤسسات المالية مع تسارع التحول الرقمي. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى stc البحرين توحيد الفواتير الشهرية لبنك الإثمار، بما يعزز وضوح التكاليف وشفافيتها، ويحد من الأعباء التشغيلية، ويوفر رؤية أدق للتحكم في الإنفاق السحابي وتخطيطه بشكل أكثر كفاءة.

وسيستعين بنك الإثمار، بموجب هذه الشراكة، بفريق stc البحرين المتخصص في خدمات Amazon Web Services (AWS)، لتقديم الدعم في إدارة التكاليف السحابية وفق أفضل الممارسات. كما سيتم تعيين نقطة اتصال مخصصة لمتابعة الفوترة والدعم، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة العمل، ويمنح البنك مرونة أكبر للتركيز على تطوير خدماته ودفع الابتكار في الصيرفة الإسلامية.

وفي هذا السياق، صرّح السيد هشام مصطفى، رئيس قطاع الأعمال في شركة stc البحرين، قائلاً: " "يسعدنا أن نكون جزءًا من رحلة بنك الإثمار نحو التحول الرقمي، من خلال تمكينه من إدارة التكاليف السحابية بكفاءة ووضوح أعلى عبر خدمات Amazon Web Services (AWS). وتعكس هذه الشراكة دور stc البحرين كشريك استراتيجي في تقديم حلول حوكمة سحابية متقدمة تعزز التحكم في التكاليف وتدعم الابتكار، بما يواكب متطلبات المؤسسات المالية ويسهم في دفع نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة."

من جانبه، قال السيد محمد أحمد بوجيري، رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول وتطوير الأعمال في بنك الإثمار: "يسرنا التعاون مع stc البحرين لتعزيز كفاءة إدارة التكاليف السحابية وحوكمتها في البنك. وتأتي هذه الشراكة دعماً لمسيرتنا نحو التحول الرقمي، إذ تسهم في الارتقاء بمنظومتنا الرقمية من خلال تحسين إدارة التكاليف ورفع مستوى المرونة والشفافية التشغيلية في البنية التحتية الرقمية للبنك. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز قدراتنا التقنية وأمننا الإلكتروني، بما يمكننا من تقديم حلول مصرفية آمنة وفعّالة وقابلة للتوسع لعملائنا من الشركات."

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تُعد نموذجاً يُحتذى به للارتقاء بمستقبل التعاون الاستراتيجي في القطاع المالي المحلي، حيث تهدف إلى تمكين أبرز المؤسسات من تطوير قدراتها الرقمية على نحو يسهم في تحقيق رؤية المملكة نحو اقتصاد مزدهر قائم على التكنولوجيا.

