المنامة – جامعة الخليج العربي: وقّعت جامعة الخليج العربي عقدَ تعاونٍ استراتيجي مع شركة stc البحرين، يهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لشبكة مباني الجامعة، إلى جانب توريد وتركيب وتشغيل وتحديث الشبكة وفق أعلى المعايير التقنية المعتمدة، وبما يضمن جودة وكفاءة الخدمات وحماية البيانات.

وقّع العقد عن جامعة الخليج العربي معالي رئيس الجامعة الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وعن شركة stc البحرين سعادة الرئيس التنفيذي المهندس خالد العصيمي، وذلك في إطار الشراكة الهادفة إلى تعزيز الجاهزية التقنية ودعم التحوّل الرقمي المؤسسي.

وقال معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، إن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الجامعة الرامية إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز بيئة تعليمية متقدمة وآمنة، تواكب التحولات الرقمية المتسارعة، وتلبّي احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وتسهم في تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة للمجتمع الجامعي.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، المهندس خالد العصيمي، عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة الخليج العربي، مؤكدًا التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والأمن السيبراني، وبما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والمواعيد والجداول الزمنية المعتمدة.

وتشمل الشراكة توفير ضمان الجودة، بما فيها الفحص الدوري للأجهزة والتقنيات، وتطبيق سياسات الأمن السيبراني وحماية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها، إضافة إلى تقديم ضمانات وصيانة شاملة لمدة خمس سنوات. يأتي ذلك في سياق حرص جامعة الخليج العربي على توفير بنى تحتية مزودة باعلى المعايير لجميع الخدمات المقدمة وتوفير حلول تقنية متقدمة تسهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين سرعة الاتصال واستقراره في مختلف مرافق الجامعة، بما يدعم الاستخدام المتزايد للتطبيقات الرقمية ومنصات التعليم الإلكتروني.

ويعتبر هذا التحديث نقلة في تجربة المستخدمين داخل الحرم الجامعي، من طلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، عبر إتاحة بيئة رقمية متكاملة وآمنة تدعم الابتكار والتعلّم الذكي. ويعكس هذا التعاون التوجّه الاستراتيجي لجامعة الخليج العربي نحو الاستثمار في التقنيات الحديثة وتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية والأكاديمية، ويرسّخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التحول الرقمي والبحث العلمي على مستوى المنطقة.

