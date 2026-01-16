الرياض- واصلت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المتقدمة خلال مشاركتها كشريك رسمي مميز في موسم الرياض، أسهمت في دعم تجربة أكثر من 12 مليون زائر في مختلف مناطق وفعاليات الموسم، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية المستمرة للعام الخامس على التوالي، حيث وصلت كثافة المكالمات الصوتية إلى أكثر من 2.8 مليون مكالمات صوتية بتقنية عالية الجودة.

وعملت مجموعة stc على تعزيز البنية التحتية لشبكات الاتصال في مواقع موسم الرياض بأكثر من 15 الف تيرا بايت بيانات، عبر توفير حلول التغطية الداخلية والخارجية، وتقنيات الجيلين الرابع والخامس، بما يضمن سرعة الاتصال واستقراره، ويواكب الكثافة العالية للزوار في المواقع الترفيهية والفعاليات الكبرى، كما وصل عدد عملاء التجوال إلى أكثر من 10 آلاف مشترك.

وشملت أعمال stc توسيع شبكة الجيل الخامس 5G في 14 موقعاً رئيسياً، من خلال نشر 34 برجاً ثابتاً ومتحركاً في المواقع الخارجية، و24 برجاً في المواقع الداخلية، إضافة إلى 2 من الخلايا الصغيرة، ليصل إجمالي مواقع التغطية إلى 60 موقعاً، بما يسهم في تحقيق تغطية شاملة ومستدامة لمناطق الموسم. كما تم نشر أكثر من 2500 هوائي لدعم تطبيقات إنترنت الأشياء وتحسين جودة التجربة الرقمية للزوار.

كما دعمت stc مواقع الموسم بنقاط واي فاي عالية السرعة، واعتمدت حلولاً متقدمة قائمة على تعلم الآلة لمراقبة أداء الشبكة وتحسينه بشكل لحظي، مع تشغيل الشبكات على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاعات مؤثرة.

وحرصت مجموعة stc على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مراقبة وتحسين أداء الشبكة لحظيا واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى تجربة متميزة لعملائها خلال موسم الرياض،امتداداً لدورها في دعم المبادرات الوطنية الكبرى، ومساهمتها في تمكين قطاعي الترفيه والسياحة رقمياً، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية، الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للفعاليات والترفيه.

