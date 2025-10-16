الرياض: في إطار سعيها المتواصل للارتقاء ببيئة العمل وإثراء تجربة العميل من خلال خلق بيئة ذكية ومستدامة لموظفيها، أعلنت مجموعة stc عن توقيع اتفاقية مع شركة "جاهز" لتقديم خدمة توصيل الوجبات داخل مقرها الرئيسي في مجمع الملك عبدالعزيز بالرياض ومقرات الشركات التابعة لها، ومواقع stc في مختلف مناطق المملكة، بما يعكس التزام المجموعة بمفاهيم التحول الرقمي ورفاهية الموظفين.

وامتداداً للريادة الرقمية لمجموعة stc ، تم التعاون مع شركة جاهز لتطوير أول منتج توصيل مخصص للشركات ، حيث تتيح هذه الخدمة لموظفي المجموعة طلب وجباتهم عبر تطبيق "جاهز" بنسخته الخاصة بكل سهولة وسرعة، مع توصيل الطلبات مباشرة إلى صناديق إلكترونية داخل المقرات عن طريق سائقين مخصصين، باستخدام مركبات كهربائية تماشياً مع مستهدفات الاستدامة للمجموعة. وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى المجمعات الداخلية في المملكة، إذ تسهم في تقليل الحركة المرورية داخل المجمع وتخفيف الضغط على نقاط التوصيل التقليدية.

ويتم تغطية الخدمة بالإستفادة من تقنية التحديد الجغرافي لضمان وصول الخدمة للمستفيدين داخل المقر. حيث تقدم هذه الخدمة عدة مزايا صُممت بعناية لتواكب تطلعات الموظفين وتدعم رفاهيتهم في بيئة عمل عصرية ومحفزة، أبرزها توفير خدمة توصيل مجانية داخل المقر، وتخصيص سائقي توصيل لضمان سرعة الاستجابة، إلى جانب إمكانية الدفع باستخدام نقاط "قطاف"، ومنح الموظفين اشتراكاً مجانياً لمدة عام في خدمة "Prime" من جاهز. كما تسهم المبادرة في توسيع خيارات المطاعم من خلال استقطاب شركاء ومطاعم جديدة، مع إتاحة إمكانية طلب الوجبات من خارج مقرات الشركة.

وتنسجم هذه الخطوة مع أهداف المجموعة في تحسين بيئة العمل وتوفير خيارات متنوعة للطعام، بما يعزز الإنتاجية والصحة النفسية للموظفين. سيتم دمج التطبيق بمنصة HUB، المنصة الداخلية للمجموعة، ما يعزز التكامل الرقمي ويتيح تجربة موحدة للمستخدمين.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

