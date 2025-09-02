المنامة، البحرين: افتتحت stcالبحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، أحدث متاجرها الرئيسة ضمن التوسعة الجديدة لمجمع الأفنيوز، والذي يقع بالقرب من حلبة التزلج، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى توسعة شبكة متاجرها في المملكة، حيث يجمع المتجر بين التصميم العصري وأحدث التقنيات، ليمنح مرتاديه تجربة رقمية متكاملة تتميز بالكفاءة والابتكار.

ويعكس التصميم المبتكر للمتجر حرص stc البحرين على الارتقاء بتجربة عملائها، من خلال تهيئة بيئة مريحة ومرحبة للعملاء، إلى جانب تقديم نقاط خدمة مبتكرة تمكّن مرتادي المتجر من استكشاف أحدث الحلول الرقمية. كما يتضمن المتجر منطقة لتجربة شبكة الجيل الخامس (5G)، وركناً لاستعراض أحدث الأجهزة والمنتجات وتجربتها، بالإضافة إلى إطلاق آلة بيع ذاتي هي الأولى من نوعها في المملكة، تتيح للعملاء شراء مستلزمات الهواتف بشكل فوري وعلى مدار الساعة، مما يمنحهم تجربة عملية وسلسة.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد كريم طبوش، رئيس قطاع المستهلكين لدى شركة stc البحرين، قائلاً: "إن افتتاح متجرنا الرئيسي في مجمع الأفنيوز يجسد التزامنا بمواكبة تطلعات عملائنا، حيث جرى تصميمه ليمنحهم تجربة رقمية متكاملة تتسم بالسلاسة والتفاعل، مع الاستعانة بأحدث التقنيات المبتكرة التي تعزز لهم سبل الراحة وتوفر لهم حلولاً رقمية متقدمة. ويشكل المتجر نموذجاً لنهجنا المبتكر في تطوير شبكة فروعنا في مختلف أرجاء المملكة."

وتجدر الإشارة إلى أن افتتاح هذا المتجر الرئيسي في مجمع الأفنيوز، الذي يعد أحد أبرز الوجهات التجارية في المملكة، يعكس حرص stc البحرين على طرح حلول رقمية مبتكرة وخدمات استثنائية تواكب متطلبات عملائها، بما يعزز من مكانتها الريادية في عالم التمكين الرقمي.

