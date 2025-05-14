المملكة العربية السعودية: في إطار التزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير تجربة المستخدم، أعلنت مجموعة stc عن إطلاق مبادرة نوعية بالتعاون مع منصة "أبشر"، تتيح للعملاء توثيق شرائح الاتصال الخاصة بهم إلكترونيًا باستخدام تقنية بصمة الوجه.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل إجراءات التوثيق للمواطنين والمقيمين والزوار، بما فيهم ضيوف الرحمن، عبر تطبيق "أبشر"، مما يُسهم في تسريع العمليات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية أو الحاجة إلى الحضور الشخصي.

تحرص مجموعة stc على توظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات وتقديم حلول ذكية تتماشى مع توجهات المملكة في التحول الرقمي، كما تأتي هذه المبادرة ضمن استعدادات المجموعة للمواسم التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار، وفي مقدمتها موسما الحج والعمرة، حيث تُعد سهولة الوصول إلى خدمات الاتصال وتوثيقها عنصرًا أساسيًا لضمان تجربة مريحة وآمنة.

وتُعد هذه الشراكة مع منصة "أبشر" امتدادًا لجهود stc المستمرة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتقديم حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة الرقمية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات بكفاءة وسلاسة وأمان.

وتُجسد هذه المبادرة فهم stc العميق للاحتياجات المتزايدة على الخدمات الالكترونية، من خلال توفير حلول مصممة بعناية لتلبية متطلبات المواسم الحيوية، مما يُسهم في تعزيز رضا العملاء وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية. كما تواصل المجموعة ترسيخ مكانتها كمزود رائد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وشريك موثوق في دعم مسيرة التحول الرقمي على مستوى المملكة والمنطقة.

عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، اذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

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