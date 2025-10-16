المنامة، البحرين، 15 أكتوبر 2025م: حصدتstc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، ’الجائزة الإقليمية للتحول الرقمي في تجربة العملاء‘ في حفل توزيع ’جوائز الريادة في خدمة العملاء‘، وذلك تتويجاَ لإطلاقها خدمة تفعيل شريحة الاتصال (eSIM) فورياً عبر تقنية التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي، في إنجاز بارز يعد الأول من نوعه في المملكة والذي يمكّن العملاء من تفعيل باقات الاتصال في أقل من دقيقة واحدة على نحو سريع وسلس وآمن، سواء للمقيمين أو الزائرين من خارج البحرين.

ويأتي فوز stc البحرين بهذه الجائزة تجسيداً لالتزامها الراسخ بقيادة مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، من خلال استثمارها الدائم في أحدث التقنيات لطرح حلول رقمية مبتكرة تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء. وبإطلاقها هذه الخدمة المبتكرة فإن الشركة تسهم في الدفع بعجلة النمو في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، على نحو يعزز من مكانتها الريادية في عالم التمكين الرقمي على مستوى المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، قائلاً: "إن فوز stc البحرين بهذه الجائزة المرموقة يعكس الالتزام الراسخ بالابتكار وإثراء تجربة العملاء، إذ لطالما حرصت الشركة على طرح حلول رقمية متكاملة وآمنة وميسرة، تواكب تطلعات عملائنا الآخذة في التنامي بوتيرة متسارعة، على نحو يعزز من مكانة المملكة بصفتها رائدة إقليمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات."

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجائزة تضاف إلى رصيد stc البحرين الحافل بالإنجازات لعام 2025م، حيث حصلت خلال هذا العام على جائزة التمويل الدولية عن فئة ’أفضل الشراكات الاستراتيجية في مجال الدفع الرقمي‘، فضلاً عن نيلها جائزتين مرموقتين ضمن جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي، حيث حصلت على جائزة التميز ضمن فئة "المسؤولية المجتمعية – قطاع الاتصالات" نظير برنامجها الرائد ’جيل ICT‘ لتدريب الخريجين، بالإضافة إلى جائزة التميز ضمن فئة "سلاسل الكتل – قطاع الاتصالات" نظير برنامجها المبتكر ’Web3 Launchpad‘، لترسخ بذلك مكانتها الريادية في عالم الابتكار التقني من خلال إطلاقها مبادرات نوعية تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الاتصالات وإحداث أثر مستدام في المجتمع.

- انتهى -