الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت stc عن نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

ارتفعت الإيرادات لعام 2024م بنسبة 5.7 % مقارنة بعام 2023م لتصل إلى 75,893 مليون ريال سعودي .

% مقارنة بعام 2023م لتصل إلى مليون ريال سعودي ارتفاع إجمالي الربح لعام 2024م بنسبة 7.4 % مقارنة بعام 2023م ليصل إلى 37,300 مليون ريال سعودي.

% مقارنة بعام 2023م ليصل إلى مليون ريال سعودي. ارتفاع الربح التشغيلي لعام 2024م بنسبة 9.6 % مقارنة بعام 2023م ليصل إلى 14,426 مليون ريال سعودي.

% مقارنة بعام 2023م ليصل إلى مليون ريال سعودي. ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب ( EBITDA ) لعام 2024م بنسبة 6.6 % مقارنة بعام 2023م ليصل إلى 23,926 مليون ريال سعودي.

) لعام 2024م بنسبة % مقارنة بعام 2023م ليصل إلى مليون ريال سعودي. ارتفاع صافي الربح لعام 2024م بنسبة 85.7 % مقارنة بعام 2023م ليصل إلى 24,689 مليون ريال سعودي.

% مقارنة بعام 2023م ليصل إلى مليون ريال سعودي. توزيع 0.55 ريال سعودي للسهم الواحد عن الربع الرابع لعام 2024م، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة. بالإضافة إلى توزيعات نقدية إضافية بمبلغ 2 ريال سعودي للسهم.

وتعليقاً على هذه النتائج، أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد بالأداء المميز للمجموعة ونتائجها المالية خلال العام والذي كان انعكاساً لأداء الشركات التابعة للمجموعة والتي حققت نمواً في أعمالها بنسبة 16%، وتطبيق برنامج كفاءة الإنفاق والذي كان له دور محوري في تعزيز الأداء المالي، وسوف تواصل المجموعة تبنيه كجزء من ثقافتها، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح مجموعة stc بتنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها وخططها المالية والتشغيلية. كما كان لتركيز stc على رعاية الابتكار وتحسين تجربة العملاء دور أساسي لتعزيز النمو المستدام مما ساهم في الأداء المتميز خلال عام 2024م، حيث حققت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 5.7% والربح التشغيلي بنسبة 9.6%، وصافي الربح بنمو 85.7%، علماً أنه في حال استبعاد البنود الغير متكررة فإن المجموعة تكون قد حققت نمو في صافي الربح بنسبة 13%.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن stc عملت بنجاح على العديد من المبادرات الاستراتيجية، حيث وقّعت المجموعة عقداً يعد الأكبر من نوعه بلغت قيمته 32.64 مليار ريال سعودي لبناء وتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات لجهة حكومية. كما تم إطلاق بنك stc الرقمي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، ليشكل بذلك خطوة نوعية في تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والأعمال، وتعزز من رقمنة القطاع المالي. وأكملت stc بنجاح جميع إجراءات بيع نسبة 51% من حصتها في شركة توال لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بعد حصولها على جميع الموافقات اللازمة، ويأتي ذلك استكمالًا لجهود المجموعة وصندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة رائدة في بناء وتشغيل البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم من خلال دمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار التابعة للصندوق. أما على الصعيد الدولي، فقد حصلت stc على موافقة مجلس الوزراء الإسباني لزيادة حقوق التصويت في شركة "تيليفونيكا" من 4.97% إلى 9.97%، وعلى حق تعيين عضو في مجلس إدارة الشركة، ويُعد هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجية المجموعة الهادفة للنمو والتوسع، مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أنه في ضوء النتائج المالية المميزة التي حققتها المجموعة، فقد أوصى مجلس إدارة stc بتوزيع أرباح نقدية إضافية عن العام المالي 2024م بمقدار 2 ريال للسهم وبما يعادل 10 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى التوزيعات المعتمدة في سياسة الشركة والتي تم تفعيلها من الربع الرابع من عام 2024م وبذلك يكون مجموع التوزيعات النقدية عن عام 2024م 3.75 ريال للسهم، وتعكس هذه السياسة سعي المجموعة الدائم لتعظيم وتعزيز عوائد المستثمرين.

وأوضح المهندس عليان الوتيد أن التوجه الاستراتيجي لـ stc نحو الابتكار والتميز في مشاريع البنية التحتية الرقمية قد تُرجم من خلال توقيعها عددًا من الشراكات الاستراتيجية، منها اتفاقية شراكة مع شركة الدرعية والتي بموجبها ستقوم المجموعة بتصميم وبناء وتشغيل بنية تحتية محايدة للمرحلة الثانية من مشروع الدرعية. كما وقعت المجموعة شراكة استراتيجية مع شركة تطوير المربع الجديد بهدف تعزيز ودعم "المربع الجديد" في تنفيذ المشاريع والأعمال المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات بشكل فعّال، والاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة التي توفرها مجموعة stc. وتأتي هذه الشراكات تأكيدًا على التزام المجموعة بتعزيز التحول الرقمي والتقني في المشاريع الكبرى في المملكة وعلى مكانتها كممكن أول للتحول الرقمي في المنطقة.

وفي ختام إنجازات عام 2024، واصلت stc تميزها بالحفاظ على لقب أعلى سمة تجارية قيمة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي، وتقدمت إلى المرتبة التاسعة عالميًا بين أعلى السمات التجارية قيمة في القطاع، وفقًا لتقرير "براند فاينانس". وقد ارتفعت قيمة سمتها التجارية بنسبة 16% لتصل إلى 60.4 مليار ريال سعودي، مما يعكس ريادتها العالمية ودورها المحوري في الاقتصاد الرقمي. كما حققت stc نموًا كبيرًا في نسبة المحتوى المحلي، حيث بلغت 44.32% في عام 2024 بإجمالي إنفاق تجاوز 16 مليار ريال سعودي. ويعكس هذا الإنجاز التزام stc بالمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي وخلق نمو اقتصادي مستدام.

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