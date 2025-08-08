الرياض: سجّلت شبكة مجموعة stc حجم استخدام بلغ أكثر من 3 مليون مستخدم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، توزّعوا بين منطقة Esports Arena ومنطقة البوليفارد الخارجية ومناطق البطولة المختلفة.

وفي إطار التزامها بدورها كممكن رقمي وشريك مؤسس لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، نشرت مجموعة stc أكثر من1295 هوائياً لدعم شبكات الجيل الرابع والخامس، منها576 هوائياً موزعة داخل مراكز البطولة في منطقة البوليفارد، وذلك ضمن خطة متكاملة لتعزيز تغطية الشبكة وضمان أداء استثنائي خلال البطولة.

وتسهم البنية التحتية المتقدمة التي توفرها المجموعة في تلبية الطلب الكبير على الشبكة خلال البطولة، وتقديم تجربة رقمية فائقة الجودة للمشاركين والزوار، حيث تم تجهيز مباني الفعاليات بحلول تقنية داخلية (IBS) تضمن تغطية شاملة، وسرعات إنترنت عالية، واستقراراً في جودة الاتصال حتى في أوقات الذروة، مما يتيح تجربة ألعاب سلسة دون انقطاع، وخدمات اتصال متميزة للمستخدمين.

وفي إطار جهودها لدعم البث الرقمي، وفّرت stc منظومة اتصالات متقدمة مدعومة بشبكة الجيل الخامس 5G، ما مكّن الإعلاميين وصنّاع المحتوى من بث الفعاليات مباشرة وبجودة عالية دون أي تأخير، بفضل توفير اتصال مستقر تضمن استمرار الخدمة وسرعة الاستجابة.

وبفضل توسعة النطاق الترددي لتقنية الجيل الخامس إلى 285 ميغاهيرتز في المناطق الأعلى كثافة، سجلت stc أعلى سرعات تحميل ورفع خلال البطولة، وذلك بحسب بيانات Ookla، المنصة الرائدة عالمياً في تحليل واختبار أداء الشبكات، لتعزز بذلك مكانتها الرائدة في تقديم تجارب اتصال متطورة.

وتعكس هذه الإنجازات حرص stc على ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للرياضات الإلكترونية، من خلال توفير بنية تحتية ذكية وموثوقة، تواكب تطلعات اللاعبين والجمهور، وتعزز جاهزية المملكة لاستضافة أكبر الفعاليات التقنية والرياضية على مستوى العالم.

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

