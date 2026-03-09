الرياض: كشفت مجموعة stc عن تحقيق نمواً قياسي في حجم استخدام خدماتها الرقمية والاتصالية في الحرمين الشريفين خلال منتصف شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع تزايد أعداد المعتمرين والزوار وارتفاع الطلب على خدمات الاتصال والإنترنت في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأظهرت المؤشرات التشغيلية للشبكة ارتفاعاً تجاوز 21% في حركة بيانات الإنترنت في الحرم المكي الشريف، حيث تم تمرير أكثر من 48% من حركة الإنترنت عبر تقنية الجيل الخامس، بزيادة بلغت 18% مقارنة بالعام الماضي. كما سجلت الشبكة ارتفاعاً يفوق 40% في حركة بيانات الإنترنت في الحرم المدني، مع تمرير أكثر من 48% من الحركة عبر تقنية الجيل الخامس، بزيادة بلغت 67% عن العام الماضي. وعلى صعيد الحركة الصوتية، سجلت الشبكة ارتفاعاً بنسبة 5% في الحرم المكي الشريف و14% في الحرم المدني مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر يعكس الكفاءة التشغيلية العالية للشبكة وقدرتها على استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والمعتمرين ، مع الحفاظ على جودة الخدمة وتحقيق مؤشرات أداء قياسية. وفي جانب استعداداتها لموسم العمرة، وسّعت مجموعة stc قدرات شبكتها من خلال تطوير وتحديث أكثر من 600 برج اتصالات في مكة المكرمة وأكثر من 470 برجاً في المدينة المنورة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة الارتفاع الكبير في أعداد الزوار والمعتمرين خلال ذروة الموسم في شهر رمضان المبارك. وتواصل مجموعة stc تعزيز جاهزية بنيتها التحتية الرقمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يضمن تقديم تجربة رقمية متكاملة لضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف، عبر تجهيز المواقع الحيوية وتطوير الشبكات لخدمة الملايين من المعتمرين والمصلين والزائرين. كما شهدت الشبكة هذا العام ارتفاعاً في عدد عملاء التجوال الدوليين القادمين إلى المملكة لأداء العمرة والزيارة، مسجلةً زيادة تجاوزت 10% مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما يعكس تنامي الطلب على الخدمات الرقمية والاتصالية في الحرمين الشريفين، ويؤكد قدرة شبكة stc على مواكبة الأعداد المليونية لضيوف الرحمن وتقديم خدمات اتصال موثوقة وعالية الجودة.

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.