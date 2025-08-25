الدرعية: في خطوة استراتيجية، وقّعت شركة الدرعية مذكرة تفاهم مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، بهدف توسيع آفاق التعاون في قطاع الإعلام وتنفيذ مشاريع ومبادرات مبتكرة تُسهم في ترسيخ مكانة الدرعية كوجهة عالمية ذات طابع تاريخي وثقافي، إضافة إلى تمكين الرسائل الثقافية والوطنية من الوصول إلى جمهور واسع داخل المملكة وخارجها.

وكان قد وقّع مذكرة التفاهم كلّ من جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدرعية، وجمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، في خطوة استراتيجية لتوحيد الجهود واستكشاف فرص التعاون في مجالات الإعلام والتسويق والمحتوى الثقافي، وتشكيل فريق مشترك يعمل على تطوير مبادرات تعكس تطلّعات الطرفين.

ويشمل هذا التعاون الذي يعد الأول من نوعه بين الدرعية والمجموعة، أربعة مجالات رئيسية هي: الاتصال المؤسسي والإعلام، والفعاليات والمعارض والمؤتمرات والزيارات، وتبادل البيانات والخبرات ونقل المعرفة، إضافة إلى التدريب والأنشطة والمبادرات المشتركة. كما تتضمّن المذكرة تعزيز التعاون في نشر وتغطية أخبار وأحداث شركة الدرعية عبر منصّات المجموعة المطبوعة والرقمية، وتنظيم الزيارات للوفود الإعلامية الدولية لاستكشاف الدرعية، إلى جانب بحث فرص استضافة المعارض والفعاليات وتنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية مشتركة.

ويستند هذا التعاون على الخبرة الراسخة التي تتمتع بها منصّات SRMG، وتميّزها في السرد التحليلي والتغطية الصحافية الشاملة والمتكاملة، ما ينسجم مع تطلّعات الدرعية لإيصال رسائلها بشكل فعّال. كما تحرص SRMG على توظيف شراكاتها العميقة مع الجهات الثقافية الرائدة، ومنظومتها الإعلامية المتكاملة التي تجمع بين الانتشار، والتنوّع، والابتكار، لتقديم محتوى ملهم ومؤثر يواكب التطلعات.

يُذكر أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أبرمتها شركة الدرعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم جهودها في التنمية الثقافية والاقتصادية وتعزيز حضورها العالمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما يعكس التزامها بتطوير "حي الإعلام والابتكار"، الذي يُقام على مساحة 250,000 متر مربع، ليكون مركزاً حيوياً يحتضن المواهب والمشاريع الإعلامية، ويضمّ مساحات تجارية ومكتبية، ووحدات سكنية، وفندقاً فاخراً، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في مجالات الثقافة والإبداع والإعلام.

وفي تعليقه على مذكرة التفاهم، قال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: " إن توقيع مذكرة التفاهم بين شركة الدرعية والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام يُمثّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العمل في مجالات الإعلام والتسويق، كما يتّسق مع رؤيتنا لأن نكون فاعلين ومُمكّنين في هذا المجال عبر حي الإعلام والابتكار الجاري تطويره في مشروع الدرعية، والذي سيُصبح مركزاً حيوياً للإبداع الإعلامي والتقني في المنطقة."

وفي هذا السياق، قالت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG): "يأتي هذا التعاون امتداداً لنهج SRMG في بناء تعاون مع شركاء مؤثرين يتطلعون إلى إثراء المشهد الثقافي والإعلامي في المملكة. ونؤمن بدورنا المحوري في تقديم محتوى يعكس هوية المملكة وطموحاتها، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على دعم رؤية الدرعية عبر حلولنا الإعلامية المتكاملة، التي تجمع بين الانتشار الواسع، والقدرات الرقمية، والرؤية التحريرية المتطورة لتقديم محتوى نوعي يصل إلى الجمهور المحلي والدولي بشكل عميق وفعّال".

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسة للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ 14 كيلو مترًا مربعًا.

وستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة، والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضمُّ أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًّا ومحليًّا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023م، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيس للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتُصبح الدرعية وجهة عالمية، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

عن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG):

منذ انطلاقها في عام 1972، تُواصل "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" ((SRMG، قيادة التغيير في صناعة الإعلام في المنطقة من خلال أكثر من 30 منصّة إعلامية رائدة. تلتزمSRMG من خلال منصّاتها المتنوعة بتقديم محتوى رصين وعصري لملايين المتابعين في أربع قارات وبسبع لغات. ومع تطور المشهد الإعلامي الاستهلاكي بشكل مستمر، أطلقت SRMG سبع ركائز أعمال جديدة. كما عززت محفظة شراكاتها من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية الرائدة مثل : "بلومبرغ ميديا"، و"وارنر براذرز ديسكفري"، و"الإندبندنت"، و"بيلبورد"، و"مؤسسة بنسكي ميديا"، و"شركة شوئيشا اليابانية للإعلام". ومن خلال شبكتها الواسعة، تقدم ”SRMG” أفضل الإنتاجات العالمية المتميزة وعالية الجودة لجمهور المنطقة.

