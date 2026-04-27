الرياض، المملكة العربية السعودية : أكدت شركة specialized by stc، الذراع الإستراتيجي لحلول وشبكات الاتصالات الحرجة ضمن مجموعة stc عن تعزيز خطط الجاهزية الوطنية، مؤكدةً دورها بوصفها المزوّد الموثوق لحلول اتصالات المهام الحرجة في المملكة. وبصفتها المشغّل الوطني للاتصالات الآمنة والمرنة، تواصل specialized by stc المساهمة في تمكين مستقبل المملكة والأسواق الإقليمية من خلال حلول اتصالات حرجة مبتكرة، آمنة، ومرنة، تدعم قطاعات الاستجابة للطوارئ والدفاع والعمليات الصناعية والبُنى التحتية الحيوية.

وقال خالد الضرّاب، الرئيس التنفيذي لشركة specialized by stc: "إن مهمتنا واضحة وهي ضمان عمل جميع القطاعات الحيوية في المملكة بقدرات اتصال آمنة ومرنة وجاهزة للمستقبل. ومع تعزيز الجاهزية الوطنية، نؤكد التزامنا المستمر بالإسهام في تمكين مستقبل المملكة عبر تقنيات اتصالات المهام الحرجة المبتكرة التي تحافظ على استمرارية الأعمال، وتُسرّع الاستجابة، وتُعزّز مرونة العمليات عبر الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية."

وتتمتع محفظة specialized by stc الواسعة بمنصات اتصالات المهام الحرجة، بما في ذلك شبكة الأعمال الحرجة من stc (BCN by stc) شبكة اتصال خاصة ومعزولة تماماً عن الشبكة العامة، ومنصة (فوراً من stc) للاتصال الفوري والتنسيق اللحظي، وجميعها مصممة لتوفير أعلى مستويات التمكين، والاتصالات المشفّرة، والأداء المستمر في البيئات عالية الحساسية. كما تدير الشركة غرف عمليات متقدمة وقدرات متخصصة لإدارة الفعاليات، تدعم الجهات الحكومية والمشاريع الضخمة والفعاليات الوطنية، مما يعزّز مكانتها كشريك يعتمد عليه في مجالات الموثوقية والأمن والتميز التشغيلي.

ومع استمرار التحول الرقمي وتعزيز المرونة الوطنية ضمن مستهدفات رؤية 2030، تواصل specialized by stc توسيع شراكاتها عبر قطاعات الدفاع والسلامة العامة، والطاقة والنقل والصناعة. وبالاستفادة من البنية التحتية الوطنية لمجموعة stc وخبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال الاتصالات الحرجة، تتمتع الشركة بموقع فريد يمكّنها من تعزيز منظومة اتصالات المهام الحرجة في المملكة، ودعم الجاهزية الوطنية اليوم، وتمكين مستقبل المملكة غداً.

