جدة – أقامت شركة موشن موتورز الوكلاء المعتمدون لعلامة SOUEAST الصينية في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، حفلًا رسميًا في فندق بارك حياة جدة لتوقيع اتفاقيات الوكلاء المعتمدين، بالتزامن مع الإطلاق الرسمي لسيارة SOUEAST S08 DM الجديدة كليًا والذي يمثل خطوة متقدمة في تقديم السيارات الهجينة ذات التجهيزات الموسعة، وذلك بحضور نخبة من الشركاء الاستراتيجيين وممثلي العلامة دوليًا وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين.

وشهد الحفل الإعلان عن شبكة الوكلاء الرسميين في المملكة في خطوة تستهدف تعزيز انتشار العلامة وتوسيع حضورها في السوق السعودي بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السيارات في المملكة.

وأكد الأستاذ منتصر أبو الحسن المدير العام لشركة موشن موتورز: "أن توقيع اتفاقية الوكالة في المنطقة الغربية يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة، ويجسد الثقة المتبادلة بينها وبين عملائها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية واضحة لبناء شبكة توزيع قوية تضمن أعلى معايير الجودة وخدمات ما بعد البيع".

وأضاف: أن إطلاق طراز S08 DM يعكس التزام العلامة بتقديم سيارات متطورة تجمع بين التصميم العصري، والتقنيات الحديثة، وكفاءة الأداء، لتلبية تطلعات العملاء في السوق السعودي، لا سيما في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

منظومة هجينة متطورة وأداء متوازن

وأضاف أبو الحسن: يمثل إطلاق S08 DM خطوة متقدمة ضمن توجه العلامة نحو تقديم سيارات هجينة تجمع بين الأداء العالي والكفاءة التقنية. ويعتمد الطراز على منظومة هجينة متطورة تحمل اسم 1.5TD-1DHT، تجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1499 سم³ يولد 140 حصانًا وعزم 215 نيوتن متر، ومحرك كهربائي مدمج بقوة إجمالية تبلغ 150 كيلوواط (نحو 200 حصان) وعزم يصل إلى 310 نيوتن متر، ما يوفر استجابة سلسة وتسارعًا متوازنًا مع كفاءة ملحوظة في استهلاك الوقود.

بطارية عالية الكفاءة ومدى كهربائي ممتد

زُوّد الطراز ببطارية بسعة 18.4 كيلوواط ساعة من إنتاج شركة CATL العالمية، تتيح قيادة كهربائية خالصة لمسافة تصل إلى 89 كيلومترًا، ما يجعله خيارًا عمليًا للتنقلات اليومية داخل المدن دون استهلاك الوقود. ويبلغ زمن الشحن البطيء من 20% إلى 100% نحو 2.6 ساعة، فيما يستغرق الشحن السريع من 30% إلى 80% قرابة 20 دقيقة.

رحابة داخلية وملاءمة للاستخدام العائلي

تأتي السيارة بقاعدة عجلات بطول 2820 مم، ما يمنح المقصورة رحابة واضحة، مع سبعة مقاعد تناسب العائلات الكبيرة والاستخدامات متعددة الأغراض. كما تبلغ سعة خزان الوقود 70 لترًا، بما يوفر مدى قيادة إجماليًا ممتدًا عند الجمع بين منظومتي البنزين والطاقة الكهربائية.

وأشار أبو الحسن إلى أن الشركة تضع رضا العميل في مقدمة أولوياتها عبر توفير مراكز خدمة متكاملة، وضمان تنافسي، وتوافر قطع الغيار، بما يعزز ثقة المستهلك في العلامة.

واختُتم الحفل بجولة تعريفية استعرضت أبرز المزايا التقنية والتصميمية للطراز الجديد، وسط إشادة بمستوى التنظيم والرؤية الطموحة للشركة في دعم حضور العلامة الصينية داخل السوق السعودي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول تنقل حديثة تتماشى مع التحول الاقتصادي في المملكة، وتلبي تطلعات العملاء نحو خيارات أكثر تطورًا وكفاءة واستدامة.

