القاهرة، مصر : تعلن شركة جيزة سيستمز الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عن تلقيها عرضاً للاستحواذ من قبل الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc) ، المزود الأول لحلول تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

وافق مجلس إدارة جيزة سيستمز على عرض للاستحواذ على 89.5٪ من مجموعة جيزة سيستمز من قبل الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc). وقد أوصى مجلس الإدارة لاحقًا لمساهميه بقبول هذا العرض، بان تكون خاضعة للموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة.

ستبقى جيزة سيستمز - شركة مستقلة بعلامتها التجارية الخاصة. ولن يكون هناك أي تغيير في الهيكل التنظيمي والحوكمة التشغيلية، مع استمرار المهندس شهاب النواوي كرئيس لمجلس الإدارة، والمهندس أسامة سرور كرئيس تنفيذي لمجموعة جيزة سيستمز.

على مدار الـ 48 عامًا الماضية، تطورت جيزة سيستمز لتصبح قوة إقليمية في تمكين التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. من خلال تقديم الخبرات الاستثنائية في مشاريعها في مختلف الصناعات، يقوم أكثر من 1400 متخصص في جيزة سيستمز بتنفيذ مشاريع تكنولوجية متطورة هدفها إضافة قيمة لعملائها بتحويل أعمالهم.

الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc) ، هي شركة تمثل القوة الدافعة للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمزود الأول لحلول تقنية المعلومات. تهدف solutions إلى تمكين القطاعين العام والخاص من خلال تلبية متطلبات العصر الرقمي وتبني أحدث توجهاته. كما تعمل على تزويد عملائها بمحفظة متنوعة من الخدمات والمنتجات بما يدعم عملياتهم اليومية، حيث تم تصميم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية التي تقدمها الشركة بما يمكن إدارة وتوسيع نطاق الأعمال.

بدأت شركة (solutions by stc) عملياتها قبل أكثر من عقدين وقدمت خدماتها حتى اليوم إلى 24 ألف عميل تقريباً في 35 مدينة قي السعودية. وتمتد خبرة الشركة عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاع المصرفي، والرعاية الصحية، والتعليم كما يعمل لدى الشركة 1,500 موظف تقريباً، من بينهم أكثر من 1000 موظف حاصل على شهادات في مجالات التقنية الأساسية.

من خلال رؤية وهدف مشتركين، سيعمل العرض المقدم من شركة "سلوشنز" على تعزيز نقاط القوة التكاملية لكلا الشركتين. سيتم تسريع مسار النمو القوي لشركة جيزة سيستمز من خلال موارد شركة "سلوشنز" والوصول الأوسع إلى سوق المملكة العربية السعودية مما يمكنها من توسيع حلولها التكنولوجية والمناطق الجغرافية والقطاعات، مع الحفاظ على استقلاليتها من حيث إدارتها وهيكلها التنظيمي وعلاقاتها مع العملاء.

بالنسبة لشركة "سلوشنز"، يمثل هذا الاستحواذ خطوة فعالة ومنسجمة مع استراتيجية الشركة لتعزيز ريادتها خارجياً والتوسع في خطوط أعمال جديدة بهدف تلبية احتياجات عملائها كرائد في تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص في السعودية.

تعليقاً على هذه الخطوة، قال المهندس أسامة سرور، الرئيس التنفيذي لشركة جيزة سيستمز: "على مر السنين، فقد تمكنت فرق عمل جيزة سيستمز المتميزة من تقديم خدمات لا تضاهى، والتي أكسبتنا ثقة عملائنا المتميزة لأننا نتفهم تحدياتهم ونعمل من أجل أن نكون قيمة مضافة لمنظماتهم. من خلال دعم شركة "سلوشنز"، سنكون قادرين على حشد الموارد، وتنمية فرق العمل، واكتساب المزيد من الفرص للوصول إلى سوق المملكة العربية السعودية لتسريع نمونا، مع الحفاظ على استقلاليتنا من حيث إدارتنا وهيكلنا التنظيمي."

من جانبه صرح المهندس شهاب النواوي، رئيس مجلس إدارة جيزة سيستمز: "يسعدنا أن نجد في شركة "سلوشنز" الشريك المثالي الملتزم بنمونا المشترك والذي يشاركنا ثقافتنا القائمة على الهدف للتأثير على الحياة من خلال الابتكار والتكنولوجيا. يعد العرض فرصة ممتازة لشركة جيزة سيستمز لتسريع نموها للاستفادة من فرص السوق المستقبلية وخلق قيمة مضافة لجميع المساهمين فيها".

تخضع عملية الاستحواذ لشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية، ومن المتوقع أن تنتهي في الأشهر القليلة المقبلة.

للحصول على معلومات إضافية، يرجى الرجوع إلى:

- إعلان الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc) على موقع السوق المالية السعودية (تداول)

- والبيان الصحفي لشركة " بي إنفستمنتس القابضة " (B Investments Holding)

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- انتهى -

عن جيزة سيستمز

جيزة سيستمز الشركة رائدة في مجال دمج وتكامل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقوم بتصميم ونشر حلول تكنولوجية في شتى المجالات مثل قطاعات الاتصالات والمرافق والنفط والغاز والنقل وقطاعات السوق الأخرى. تساعد جيزة سيستمزعملائها على تنظيم عملياتهم وأعمالهم من خلال مجموعة الحلول والخدمات المدارة والممارسات الاستشارية. ينتشر فريق جيزة سيستمز المكون من 1400 محترف في جميع أنحاء المنطقة من خلال مكاتب الاتصال في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وكينيا وتانزانيا وأوغندا ونيجيريا وأمريكا، مما يتيح للشركة خدمة قاعدة عملاء متزايدة في أكثر من 25 دولة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.gizasystems.com

عن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc)

الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc)، هي شركة تمثل القوة الدافعة للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمزود الأول لحلول تقنية المعلومات. تهدف solutions إلى تمكين القطاعين العام والخاص من خلال تلبية متطلبات العصر الرقمي وتبني أحدث توجهاته. كما تعمل على تزويد عملائها بمحفظة متنوعة من الخدمات والمنتجات بما يدعم عملياتهم اليومية، حيث تم تصميم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية التي تقدمها الشركة بما يمكن إدارة وتوسيع نطاق الأعمال.

بدأت شركة (solutions by stc) عملياتها قبل أكثر من عقدين وقدمت خدماتها حتى اليوم إلى 24 ألف عميل تقريباً في 35 مدينة قي السعودية. وتمتد خبرة الشركة عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاع المصرفي، والرعاية الصحية، والتعليم. يعمل لدى الشركة 1,500 موظف تقريباً، من بينهم أكثر من 1000 موظف حاصل على شهادات في مجالات التقنية الأساسية.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع www.solutions.com.sa

عن شركة بي إنفستمنتس القابضة

تأسست شركة بي إنفستمنتس القابضة (كود البورصة المصرية BINV.CA)) عام ٢٠٠٦، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الإستثمار المباشر في السوق المصري التي تدار من قبل شركة "بي پي إي بارتنرز"BPE Partners . وتتخصص الشركة في تنمية رؤوس الأموال عبر الإستثمار في مختلف الشركات والقطاعات الواعدة معتمدة على خبرتها المالية والاستثمارية الطويلة لتعظيم قيمة إستثماراتها.

وتضم محفظة إستثمارات شركة بي إنفستمنتس القابضة مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في مختلف القطاعات ومنها التطويرالعقاري وتجارة و توزيع البترول وتصنييع و بيع الأغذية ونظم المعلومات والمدفوعات الإلكترونية وخدمات المالية الغير مصرفية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

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